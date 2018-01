Sénégal: Mondial Russie 2018 - Lancement du « Programme d'hospitalité » FIFA

Au Sénégal, une nouvelle semaine de procès pour le maire de Dakar et ses co-accusés s'ouvre.… Plus »

Outre le Sénégal, a-t-elle expliqué, les packages seront aussi commercialisés dans d'autres pays africains. Me Augustin Senghor a salué l'initiative. Pour le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), le Sénégal a besoin, en tant que pays qualifié, d'avoir le maximum de supporters qui vivent ici et aussi partout dans le monde pour le soutenir dans cette compétition. À son avis, la Russie doit être le point de jonction.

Les tarifs, a-t-il noté, varient en fonction de la compétition et des services offerts. « Les matchs sont disponibles à l'unité et selon la catégorie. Pour le match du Sénégal contre la Pologne, il faut débourser 595 dollars. Il est possible également d'acheter une série de matchs du Sénégal », a fait savoir M. Portes. En outre, a-t-il précisé, la Fan Id est indispensable pour l'entrée en territoire russe. La Fan Id, a-t-il expliqué, permet aux ressortissants étrangers ayant acheté des billets d'entrer en Russie sans visa, mais aussi de bénéficier de certains services.

