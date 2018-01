Sénégal: Foncier de Dakar Dem Dikk - Me Moussa Diop balaie les accusations de bradage

Face à la polémique née de la vente d'une parcelle de Dakar Dem Dikk à l'Alliance pour la République (Apr), le directeur générale de la société de transport public est sorti de sa réserve.

Visage serein, ton ferme, une pile de documents à portée de main et une projection diapositive en appoint, c'est un homme sûr de lui, déterminé et près à répondre à toutes les questions, qui a fait face aux journalistes samedi. Ce face-à-face avec la presse, Me Moussa Diop l'a appelé « conférence de la clarification » dans cette salle bondée de proches et de travailleurs de Dakar Dem Dikk aux allures d'un meeting politique. La clarification devait porter sur la polémique née de l'achat d'un terrain appartenant à la société de transport public qu'il dirige par le parti au pouvoir l'Alliance pour la République (Apr). De prime abord, Me Moussa Diop indique que cette transaction respecte toutes les procédures et ne souffre d'aucune irrégularité. « Aucun avantage indu n'a été accordé à cet acheteur », assure-t-il.

Les terrains en question appartiennent à Dakar Dem Dikk, une société anonyme et le Conseil d'administration, en sa séance du 11 mai 2016, avait approuvé le projet de mise en valeur de la façade routière du dépôt de Ouakam et avait donné mandat au directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour la cession ou la location de terrains à tout tiers intéressé en veillant au respect des procédures en vigueur. « C'est ce que j'ai fait en toute transparence. Il n'y a pas matière à polémiquer », a déclaré Me Moussa Diop, projetant les documents sur un écran géant.

Prix du mettre carré fixé par un expert

« Quand nous avons des bijoux de famille et que nous avons des difficultés, la raison doit amener les gestionnaires à trouver des voies et moyens de les régler. Nous avons réglé pas mal de problèmes à Ddd mais les défis restent encore grands. Nous avons jugé nécessaire de céder une partie de notre foncier », a-t-il soutenu pour justifier la cession de deux parcelles de la réserve foncière du dépôt de Ouakam.

La réserve foncière en question est subdivisée en quatre lots. Dans le lot n°2, il est prévu l'édification du siège de Dakar Dem Dikk. Le lot n° 3 intéresse une société pétrolière. Quant au lot n°1 d'une superficie de 2.000 m2, il a été acquis par la banque Diamond Bank pour un montant d'un milliard de FCfa. Le lot n°4 d'une même dimension a été cédée à l'Alliance pour la République au même prix après qu'une autre banque intéressée s'est désistée car n'étant pas disposée à payer le prix fixé par Dakar Dem Dikk. « Il n'y a pas eu d'entente directe dans ce dossier. Beaucoup de prétendants étaient en piste : Diamond Bank, Banque Atlantique, Oil Libya, Apr, etc. », a-t-il précisé.

Balayant d'un revers de la main les accusations de bradage, Me Moussa Diop assure, document à l'appui, que le prix de vente fixé a été défini par un expert foncier indépendant sur demande du Conseil d'administration. « L'expertise a montré que la moyenne de prix observée en bordure des grandes routes de la Vdn, de l'Ancienne piste, de l'Avenue Cheikh Anta Diop, de Ouakam, est de 500.000 FCfa le mètre carré. A l'unanimité, le Conseil d'administration m'a autorisé à vendre ces deux terrains à ce prix. La banque acquéreuse et l'Apr ont payé la même somme après autorisation aussi de la Direction générale des Impôts et Domaines. Etant donné que toutes les procédures ont été respectées, il n'y a pas de raison de polémiquer », a-t-il renchéri, en exhibant les actes de cession.

Le directeur général de Dakar Dem Dikk considère « cette fausse polémique stérile » arguant qu'aucun texte n'interdit de vendre ce terrain à une association à caractère politique. S'il y a un texte qui l'interdirait, il invite ses détracteurs à porter l'affaire devant la justice. Et Me Moussa Diop de révéler qu'en 2011, sous l'ancien régime, presque cinq hectares ont été coupés du dépôt de Ouakam sans un sou en contrepartie pour Dakar Dem Dikk. « C'est la première fois qu'un parti politique au pouvoir débourse de l'argent pour acheter un terrain pour son siège », a-t-il conclu sous les vivats de ses partisans.

Des fonds destinés à soulager l'entreprise

Quand il a été nommé à la tête de Dakar Dem Dikk en 2014, Me Moussa Diop dit avoir trouvé une société au bord de la faillite. Le parc automobile assez bas, des fournisseurs « aux abois », pas de compensation financière, un plan de carrière des travailleurs figé, une dette sociale colossale, des tensions sociales interminables, des infrastructures en ruine, une discrimination à l'embauche... Mais, en mettant en avant « une nouvelle vision fondée sur la transparence, la rigueur et le dialogue », lui et son équipe ont réussi à « redresser la situation », affirme Me Moussa Diop. Cependant, tout n'est pas rose car l'entreprise fait face encore à de grands défis.

Selon Me Moussa Diop, le milliard obtenu de la vente du lot n°1 à Diamond Bank a permis, après arbitrage du Conseil d'administration, de régler un certains nombre de problèmes. « 200 millions de FCfa sont allés à l'exploitation, 100 millions de FCfa ont été affectés au relèvement du plateau technique, 100 millions de FCfa pour la réparation des bus en panne, 350 millions ont été bloqués à la banque pour la construction d'un siège, il est aussi prévu la construction d'un deuxième magasin pour les pièces détachées car c'est la première fois que Ddd acquiert des bus accompagnés de leurs pièces, la dette Ipm a été épongée en partie... », a-t-il listé. Et le milliard attendu de la cession du lot n°4 à l'Alliance pour la République, le directeur général de Dakar Dem Dikk assure qu'il servira à éponger totalement la dette de l'Ipm, à compléter l'enveloppe pour l'édification du siège, à soulager l'exploitation notamment en carburant, à rénover les ateliers et les bâtiments, etc.

Un déficit en baisse

La société Dakar Dem Dikk a retrouvé des couleurs depuis quelques temps, mais elle n'est pas encore au stade de faire des bénéfices. Elle est toujours déficitaire. Mais la bonne nouvelle est que depuis 2012, le déficit est en constante baisse, si l'on en croit Me Moussa Diop. De près de 5 milliards en 2012, il s'est établi à 1,1 milliard de FCfa en 2017. Ces performances ont été obtenues, selon lui, grâce à « une gestion rigoureuse et un nouveau type de management dont les résultats sont salués par les Sénégalais et les travailleurs ». Me Moussa Diop avance que bientôt Dakar Dem Dikk va pouvoir renflouer ses caisses avec la signature, avec le ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, d'un protocole d'accord sur les dettes croisées. « On nous devait 25 milliards de FCfa avant que je n'arrive à la tête de l'entreprise. De notre côté, nous avons 19 milliards de FCfa de dette, avec la signature des dettes croisées, Dakar Dem Dikk aura 6,5 milliards dans ses caisses sans aucune dette », a-t-il expliqué.