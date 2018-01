Angola: Carnaval - Le groupe União Geração Sagrada do Rangel ouvre le défilé de la classe A

Luanda — Le groupe União Geração Sagrada du district urbain de Rangel sera le premier groupe de la classe A à défiler au Carnaval 2018 de la capitale du pays prévue le 13 février sur la place Nova Marginal de Luanda.

Selon le tirage au sort de la Commission Provinciale du Carnaval de la classe A, réalisé récemment à Luanda, le groupe União Kabocomeu do Sambizanga sera le deuxième à défiler, suivi du groupe União Kiela do Sambizang (3e), União Geração do Mar da Samba (4e), União Twafundunuka do Rangelo (5e) et le groupe "União Mundo da Ilha" (6e).

Le tirage au sort a également décidé que l'União Jovens do Mukuaxi sera le 7é groupe à défiler suivie de União Recreativo do Kilamba do Range (8e), União 10 de Dezembro da Maianga (9e) , União Nzinga Mbandi de Viana (10e) , União Juventude do Kapalanga de Viana(11e) et União 54 de Maianga (12e).