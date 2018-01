Togo: Dr James Amaglo compte sur Kagamé « pour dire la vérité à Faure Gnassingbé »

Et abordant la question autour de laquelle a été animé le débat de notre confrère, à savoir si, « le changement de leader peut avoir un impact sur la médiation de l'UA dans le dossier togolais ?, ce acteur politique dont le parti est membre de la Coalition des 14 partis de l'opposition qui manifeste depuis déjà cinq mois, il a indiqué que « techniquement et politiquement, Alpha Condé ne peut pas sortir du dossier togolais comme ça. Il serait à la disposition de son successeur (Paul Kagamé) pour accompagner la médiation ».

A un ami, on dit la vérité et surtout s'il conduit son peuple vers ce dont vous vous êtes sorti avec votre peuple. Il a tous les éléments pour comprendre l'état d'âme de ce que nous vivons au Togo. », souligne-t-il.

En tout cas, c'est son appréciation du changement de président à la tête de l'UA et l'arrivée de Paul Kagamé, en lieu et place d'Alpha Condé. Dr James Amaglo, Coordonnateur Grand Lomé des FDR (Forces Démocratiques pour le Changement), se permet une comparaison et trouve qu'il ne perçoit pas « Paul Kagamé comme le Syrien (Bachar El Asaad, ndlr), le Congolais (Joseph Kabila, ndlr) ou notre Togolais (Faure Gnassingbé, ndlr) ».

