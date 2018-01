Afrique Australe: Le budget de la Mission de la SADC pour le Lesotho en déficit

Maseru — Le budget de la Mission de Prévention de la SADC pour le Lesotho (SAPMIL) connaît actuellement un déficit d'un 1.613.928 dollars US, montant nécessaire pour la poursuite de cette charge avec succès.

C'est ce qu'a fait savoir le directeur de l'organe de la SADC pour la politique et la sécurité, Jorge Cardoso, de nationalité angolaise, cité par l'hebdomadaire du Lesotho "Public Eye" dans sa dernière édition.

Le diplomate angolais, qui s'exprimait lors d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine (UA), a appelé les pays membres de l'organisation continentale, de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) et des partenaires à "mobiliser d'urgence des fonds pour la poursuite de la Mission" qui doit durer, en principe, six mois.

Selon la source, la SAPMIL, mission dirigée par l'Angola, détient jusqu'ici trois millions 174.917 USD d'un total de quatre millions 761.295 nécessaires pour l'accomplissement de la Mission, qui engage un contingent de 269 hommes, parmi lesquels des soldats, des policiers et des agents de service de renseignement de 07 des 15 pays membres de la SADC.

Jorge Cardoso a souligné que la SADC avait également besoin d'un appui technique de l'Union Africaine afin de permettre à la Mission d'obtenir des "résultats tangibles, paix durable et sécurité au Lesotho".

Par ailleurs, citant le ministre des Finances du Lesotho, Moeketis Majoro, l'hebdomadaire "Public Eye" ajoute que le gouvernement de Maseru s'apprêtait à accorder un appui financier nécessaire à la Mission, comme il le faisait depuis que celle-ci a été mise en place en Novembre 2017.

Le royaume du Lesotho vit une situation politico-militaire délicate qui requiert la solidarité institutionnelle et l'appui des Etats de la SADC. C'est dans ce cadre que l'Angola, qui assume actuellement la présidence tournante de l'organe de concertation politique, défense et sécurité de cette organisation régionale, a pris la tête de la SAPMIL, mission qui vise à rétablir la stabilité politique et la sécurité au Lesotho.