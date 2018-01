Angola: L'exportation de poisson requiert l'amélioration du système de traitement

Benguela — Les entreprises de la Pêche doivent améliorer le système de traitement des produits de pêche en cette période où le pays donne priorité aux exportations, afin de répondre aux exigences de certains marchés, notamment ceux de l'Europe et de l'Amérique du Nord.

Ces propos ont été tenus lundi, dans la municipalité de Baia Farta, province de Benguela, par la ministre de la Pêche et de la Mer, Victória de Barros Neto, lors d'une cérémonie de présentation du Programme d'Appui à la Production, Diversification des Exportations et Substitution des Importations (PRODESI) aux entreprises du secteur.

Selon la ministre, le secteur de Pêche et de la Mer possède des ressources qui, dûment exploités et transformés, peuvent contribuer à l'augmentation des exportations angolaises et à la réduction des importations. Elle a fait savoir que la production des dérivés du poisson, des conserves de poisson, du poisson salé et semi-préparé pourrait, à court et à moyen terme, freiner l'importation des produits mis en boîte, et produire des excédents avec qualité pour le marché international et régional.

La pêche extractive des crustacés doit également être insérée dans ce programme, particulièrement les entreprises semi-industrielles et industrielles, qui se livrent à la capture et à la transformation de ces produits, a-t-elle dit, ajoutant que l'industrie de production et de transformation du sel peut, elle aussi, satisfaire le marché interne et créer des excédents pour l'importation.