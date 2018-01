Sénégal: Traite des personnes - L'éradication de la mendicité préconisée comme solution pour vaincre le fléau

La Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes (Cnltp) a remis son rapport annuel 2015-2017 au Premier ministre qui a été représenté par son directeur de cabinet Diatourou Ndiaye. Dans leurs recommandations, les membres de ladite cellule estiment que pour vaincre la traite, il est impératif de mettre fin à la pratique de la mendicité.

Le rapport annuel de la Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes (Cnltp), en particulier des femmes et des enfants, a été présenté, pour la deuxième fois, conformément au dernier aliéna de l'article 5 de l'arrêté de la Primature N°09051 du 8 octobre 2010 qui dispose que la Cellule remet un rapport annuel au Premier ministre. Malick Sow, président de la Cnlpt, explique que la traite revêt de multiples formes dont les plus courantes sont l'exploitation par la mendicité qui est la forme la plus visible et la plus connue, le travail domestique, l'exploitation sexuelle, le travail des mineurs sur les sites d'orpaillage et le travail forcé. Face au caractère transnational du phénomène qui touche des millions de personnes, il est dès lors impératif, selon M. Sow, que les pouvoirs publics mettent en œuvre des moyens nécessaires à la mesure du fléau.

D'après lui, au Sénégal, ce combat doit commencer par faire disparaître de manière définitive les mineurs exploités à travers la mendicité qui se développe de façon « inquiétante ». Il rappelle, à cet effet, qu'un an après son lancement, l'opération de retrait des enfants de la rue ne semble pas tenir toutes ses promesses. Il fait remarquer que le spectacle des enfants mendiants est encore visible dans les rues de nos villes. Ces images « affligeantes » et « douloureuses », dit-il, doivent définitivement disparaître. Pour ce faire, il est essentiel de mettre en œuvre des instructions claires, assorties d'un suivi rigoureux et de moyens d'accompagnement adéquats.

Outra la mendicité, le président de la Cnltp évoque également la traite par les servitudes domestiques qui, selon lui, constitue également une pratique répandue qui touche beaucoup de jeunes femmes au Sénégal et dans la sous-région victimes d'exploitation sexuelles et de toutes sortes de violations de leurs droits. A cela s'ajoute le trafic des migrants qui a connu ces dernières années une ampleur sans précédent et les évènements intervenus récemment. La cellule a aussi soumis un certain nombre de recommandations qui vont dans le sens d'une amélioration et d'un renforcement de la politique en matière de traite. Malick Sow invite les autorités à enquêter et à poursuivre devant les juridictions de manière pérenne toutes les violations de la loi dans le domaine de la traite des personnes.

Il plaide pour une création d'une brigade spécialisée chargée de la détection et de l'enquête concernant les délinquants qui se livrent à cette activité. Pour lui, il faut aussi augmenter les centres d'accueil et les doter d'équipements indispensables pour la mise en œuvre de leur mission. Sur le même registre, le président de la Cnltp juge nécessaire de renforcer les contrôles aux frontières et la surveillance des moyens de transport pour veiller aux déplacements d'enfants au besoin en collaboration avec les pays de la sous-région.

Des moyens financiers annoncés pour renforcer la Cnltp

Le directeur de cabinet du Premier ministre, Diatourou Ndiaye, après avoir reçu le rapport, a salué la qualité du document et la régularité de sa publication. Il dit avoir pris bonne note des recommandations formulées par la cellule et promet de veiller à leur application. Pour permettre à la cellule de mener convenablement son travail, il promet de travailler pour renforcer ses capacités financières, humaines et techniques. Sur le contenu du rapport, il compte également transmettre les résultats aux services compétents de l'Etat pour un suivi des actions allant dans le sens de lutter contre la traite des personnes.