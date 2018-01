Sénégal: Exposition « Ca Kanam » - Au siège d'Eiffage, de jeunes artistes mettent en avant leur génie

La société Eiffage Sénégal ouvre l'année culturelle 2018 avec de jeunes artistes. En prélude à la visite au Sénégal du président français, Emmanuel Macron, l'exposition d'art « Ca Kanam » (en avant en wolof) met en lumière le génie de cette nouvelle génération.

Au siège de la société Eiffage Sénégal, les murs ont pris un coup de jeune, de fraîcheur. En ouverture de l'année culturelle 2018 et à la veille de la visite du président français, Emmanuel Macron, l'exposition « Ca Kanam » (en avant en wolof), à voir jusqu'au 10 février, met en lumière le génie de 11 jeunes artistes et de la styliste Rama Diaw.

Dans cet élan, Ibrahima Wone Bocoum, plus connu sous le nom de « Tampidaro », joue sa partition au travers du «street art», un vocabulaire pictural qui investit l'espace public, la rue avec une multitude de forme. Le décor urbain, ponctué par des scènes de vie, occupe une place centrale dans sa démarche artistique comme en témoignent les tableaux « Carnaval nocturne », « La belle et la bête ». Les couleurs fluorescentes se déclinent en nuances de bleu, noir, rouge sur des mouvements géométriques qui se répètent par endroit.

Tampidaro n'en est pas à son premier coup de pinceau. Jeune artiste, qui a poussé sous les ailes du peintre Saadio Diallo, il expose à la galerie Sinna de Nouakchott en 2015, puis participe à différents évènements dont la Biennale de Dakar 2016, au Dakar Women's Group et à la galerie Antenna lors du Partcours en 2017.

Sur un autre registre, l'artiste sculpteur vidéaste El Hadji Alioune Guèye dit « El Dji » a travaillé sur la décharge d'ordures de Mbeubeuss à Malika. Le regard du plasticien est interpellé par les recycleurs qui gravitent autour de ce site. Ils fouillent sans protection les déchets espérant y trouver fortune. Ainsi, dans son travail, « El Dji » établit une connexion cyclique entre Mbeubeuss et la ville de Dakar. Car, explique-t-il, les Dakarois réutilisent souvent ces déchets recyclés. Avec une technique mi abstraite, mi figurative, reconnaissable par son style graphique, le jeune artiste met en relief, au travers de gribouillis, de trompe l'œil, un univers peu reluisant.

Pour sa part, Asta Niang développe de la peinture textile. Elle confectionne ses patchworks qui prennent de l'étoffe à partir de dessins, de collage avant la découpe des formes et l'application des points de coutures à la main. Dans un élan de « Métissage » (titre d'une œuvre), Asta Niang a combiné divers textiles, notamment du coton, de la soie. Autre univers, celui de Manoa Ricou qui s'est inspirée de la gouache sur papier et sur toile. Son travail s'articule autour de lignes fines qui cheminent ensemble et forment des motifs complexes. Le propos pictural est allusif aux dessins automatiques d'Henri Michaux (peintre et écrivain belgo-français). Manoa expose régulièrement depuis 2011 à Gorée Regards sur Cours, ainsi qu'en «Off» de la Biennale de Dakar.

De son côté, Gérard Gabayen, natif de Mbour, est un artiste qui œuvre pour l'écologie et le cadre de vie. Il lie la conception de ses créations à une activité de développement durable. « On doit se poser des questions par rapport à notre environnement sachant qu'il y a une parfaite connexion entre l'homme et la nature », explique-t-il. D'où le titre du tableau « Nature humaine », une manière de dire que la nature est humaine tout comme l'homme est un élément de la nature. Toile, peinture, collage constituent la matrice du travail de Gérard Gabayen expose à Bruxelles, Munich, Paris, Abidjan et notamment Dakar, dans le Parcours 2015 et 2017 à Kër Thiossane.

Prenant la parole au vernissage de l'exposition « Ca Kanam », le Pdg d'Eiffage Sénégal a annoncé que « 2018 sera une année ouverte sur de grands projets, une année culturelle, avec la 13ème édition de la Biennale de Dakar, l'ouverture prochaine du Musée des Civilisations noires, la restauration des monuments historiques comme les Gares de Dakar et de Rufisque ». Gérard Sénac a assuré qu'Eiffage fera face à ces défis, à côté de la culture comme à l'accoutumée. « Nous allons poursuivre ces actions culturelles avec la jeunesse. Notre soutien aux jeunes talents se fait au travers de cette exposition qui montre les grandes capacités de cette génération », a-t-il lancé. Il a manifesté le plaisir de les découvrir, de faire leur promotion.

Au nom du ministre de la Culture, son collègue en charge du Renouveau urbain et du Cadre vie, Diène Farba Sarr a salué la qualité des œuvres exposées par des artistes de talent. « Je suis un scientifique mais je suis très sensible, je suis un romantique », a-t-il confié sur un ton lyrique.

L'exposition « Ca Kanam » est à voir jusqu'au 10 février au siège de la société Eiffage Sénégal, Avenue Félix Eboué, angle route des brasseries.