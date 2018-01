Afrique: 30e Sommet de l'Union africaine - Plaidoyer pour la poursuite du nouveau mécanisme de financement de l'organisation

Le 30e Sommet de l'Union africaine a été ouvert, hier vers 14h 30 (heures locales), à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, sur « Gagner la bataille contre la corruption : une voie durable vers la transformation de l'Afrique ».

Le président sortant de l'Union africaine, Alpha Condé, a appelé, hier, à la poursuite du nouveau mécanisme de financement de l'organisation qui regroupe les pays africains. « Ce n'est que par ce biais que nous réussirons à sortir de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur et nous positionner en partenaire fiable et crédible, du moins à la réduire considérablement tout en maintenant, avec nos partenaires traditionnels, les relations de confiance mutuelle tissées au fil des ans », a-t-il soutenu à l'ouverture du 30ème Sommet de l'Union africaine.

Le Président guinéen a dit être convaincu qu'en collaboration avec le Conseil de sécurité de l'Onu, qui est décidé de prendre en compte et de respecter les positions de l'Ua sur les conflits africains, ils parviendront à trouver des solutions durables aux crises. Il s'est réjoui de la signature d'un accord de partenariat stratégique avec l'Onu qui reconnait le rôle et la responsabilité de l'Afrique dans les Opérations de maintien de la paix. M. Condé a conclu en réitérant la nécessité de poursuivre, avec ardeur et fermeté, la rationalisation des méthodes de travail des organes de l'Ua.

Faisant le bilan de sa présidence dont le thème était : « Tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse », le Président Alpha Condé a déclaré que l'organisation a fait face à beaucoup de défis affrontés tout au long du mandat. Selon lui, l'année qui s'achève a été marquée par de nombreux défis, poursuivant que la mise en œuvre de la réforme de l'Ua se déroule dans un contexte très difficile, notamment en raison de la crise économique qui a eu un impact négatif sur les contributions.

Le président de la Commission de l'Ua, Moussa Faki Mahamat, a déclaré que « ce Sommet se tient dans un contexte marqué non seulement par l'acuité des défis auxquels notre continent est confronté mais aussi par les incertitudes qui pèsent sur le système international ». Il a demandé de marquer notre préoccupation face à ses évolutions. Sur la situation en Afrique, M. Mahamat a expliqué que la violence continue d'être une réalité qui afflige le quotidien de millions d'Africains dans différentes zones de conflit.

A Cela s'ajoute la prégnance du fléau du terrorisme qui fait des ravages dans le bassin du Lac Tchad, au Sahel et à la Corne de l'Afrique. Il a reconnu que notre situation économique n'est pas à la hauteur des exigences de notre développement, confirmant que si l'Afrique a enregistré un taux de croissance de 5% de 2000 à 2014, les perspectives semblent moins bonnes pour 2017-2018.

Ce, dans un contexte de faible diversification de nos économies et d'insuffisance en matière de gouvernance et d'absence d'exclusivité sociale, laissant des millions d'Africains sans éducation, sans travail, sans protection sociale, et exposés à la pauvreté. Dès lors, le président de la Commission de l'Ua a invité au renforcement de l'unité du continent et l'urgence de joindre résolument les paroles aux actes. Il s'est réjoui de la prompte réaction de nombreux Chefs d'Etat, personnalités et citoyens ordinaires aux images abjectes de migrants africains maltraités par des réseaux criminels en Libye.