Sénégal: Pôle urbain de Diamniadio - Vers la création d'une caisse de péréquation pour les communes environnantes

Le délégué général à la Promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose veut établir de nouvelles relations avec les communes environnantes de Diamniadio. Pour ce faire, plusieurs opportunités leur seront offertes dans le cadre d'une caisse de péréquation. La mairie de Rufisque-Est vient de signer une convention à cet effet.

Les craintes maintes fois évoquées sur la naissance de déséquilibres entre le pôle urbain de Diamniadio et les communes environnantes s'amenuisent de plus en plus. Le maire de Rufisque-Est, Boubacar Albé Ndoye, estime, pour sa part, que de telles craintes n'ont plus leur raison d'être. « Le pôle est une opportunité pour Rufisque... Ce sont toutes les populations de Rufisque-Est et par ricochet la ville de Rufisque qui vont en bénéficier », a confié l'édile de Rufisque-Est à l'occasion de la signature d'une convention de coopération avec Seydou Sy Sall, délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose. Pour le délégué général, les opportunités du pôle sont « énormes » pour les communes environnantes à savoir Diamniadio, Rufisque, Bargny, Sébikotane et Bambilor. Il sera d'ailleurs mis sur pied, selon Seydou Sy Sall, une entité dénommée « district de Diamniadio ».

La nouvelle aire territoriale englobera toute l'agglomération rufisquoise et une bonne partie du département de Mbour et de Thiès, surtout les communes qui abritent l'aéroport international Blaise Diagne. « L'idée est de voir comment les ressources qui vont être générées par la vie du pôle, l'activité dans le pôle peuvent impacter sur les communes environnantes », renseigne Seydou Sy Sall. Ainsi, a fait savoir le délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, les différentes activités économiques dans le pôle auront une répercussion sur les ressources des différentes communes qui lui sont contiguës. « Il s'agira de faire en sorte que les opportunités fiscales ne soient pas en défaveur de la fiscalité locale », indique-t-il. Seydou Sy Sall signale qu'il sera mise en place une caisse de péréquation afin de tirer vers le haut les différentes collectivités locales du département de Rufisque. Ainsi, les différentes activités économiques dans le pôle auront une répercussion sur les ressources des différentes communes qui lui sont contiguës.

D'ores et déjà, la commune de Diamniadio a déjà bénéficié d'une première subvention de 500 millions de francs Cfa.