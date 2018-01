interview

Le Sénégal abrite du 29 janvier au 1er février la première édition de l'Ecoquaf. Ce forum, organisé sous l'égide de la Cedeao, s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique industrielle commune et de la politique qualité de l'organisation régionale. Dans cet entretien, le ministre sénégalais de l'Industrie, de la Petite et moyenne industrie revient sur les enjeux de cette rencontre. Moustapha Diop plaide pour une infrastructure régionale de la qualité aux fins d'augmenter les échanges entre les pays de la sous-région.

M. le ministre, du 29 janvier au 1er février, le Sénégal accueille la première édition de l'Ecoquaf. Quel est le sens de ce forum ?

Ce forum sur l'infrastructure régionale de la qualité que notre pays a l'honneur d'abriter du 29 janvier au 1er février 2018 s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique industrielle commune et de la politique qualité de la Cedeao adoptées par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la Cedeao. Toutes ces politiques communes sont sous-tendues par un certain nombre d'instruments, notamment le Programme système qualité de l'Afrique de l'Ouest (Psqao) financé par l'Union européenne et exécuté par l'Organisation des Nations unies pour développement industriel (Onudi). La Cedeao s'est ainsi engagée dans un processus de mise en place, de promotion et de pérennisation de son infrastructure de la qualité. Et ce forum qui vient à son heure est non seulement un fort moment d'échanges et de plaidoyer mais il est surtout l'occasion pour les Etats membres de parachever le processus d'installation du cadre institutionnel du Schéma de l'infrastructure régionale de la qualité de la Cedeao à travers notamment la mise en place des structures restantes comme le Conseil communautaire de la qualité et l'Agence de la Cedeao de la qualité (Ecowaq). Ces structures seront, in fine, chargées de garantir la conformité aux normes, donc la qualité des produits et services proposés au consommateur de la région.

Un des temps forts du forum, c'est également la remise du prix national de la qualité dénommé « Oscar national de la qualité ». Instauré depuis 1996, le prix national de la qualité qui en est à sa 8ème édition, vise principalement à développer et à promouvoir la culture du management de la qualité chez nos opérateurs économiques. Puisque Dakar sera le rendez-vous de la qualité pendant 96 heures, alors, en accord avec la Cedeao, nous avons inséré dans le programme du forum la remise de l'Oscar national de la qualité par les hautes autorités du pays.

Quels sont les thèmes qui seront abordés lors de cette rencontre sous-régionale et combien de participants y sont attendus ?

Lors de cette rencontre sous-régionale, les échanges porteront, sous forme de panels, sur quatre questions importantes en matière de qualité : le développement et la mise en œuvre des politiques qualité, qui sera un panel ministériel ; ce panel est dédié aux aspects liés à la formulation des politiques qualité et à l'opérationnalisation de l'infrastructure qualité dans un contexte régional ; le financement de l'infrastructure qualité ; l'objectif de ce panel est d'identifier les sources et mécanismes possibles de financement de l'infrastructure de la qualité ; enjeux et défis des principales composantes de l'infrastructure qualité ; ce panel vise à faire ressortir les défis majeurs à relever aujourd'hui dans chacune des principales composantes de l'infrastructure de la qualité ; la promotion de la culture qualité ; ce panel est dédié aux aspects liés au développement de la culture de la qualité dans un contexte régional. En outre, il est prévu dans l'après-midi du 1er février une session des prestataires de service en qualité. Cette session vise à mettre en relation les prestataires de service de la qualité nationaux et régionaux dans le cadre d'échanges interactifs en vue de nouer des partenariats. Il est attendu environ 300 participants dont mes homologues ministres de la Cedeao et de la Mauritanie en charge de la qualité, les partenaires techniques et financiers, une quarantaine d'entreprises, des institutions nationales, régionales et internationales de la qualité, des institutions d'intégration (Cemac, Uemoa, Caricom), les associations de consommateurs, etc.

Lorsqu'on parle d'infrastructure qualité, cela renvoie à quoi ?

L'infrastructure qualité est l'ensemble du cadre institutionnel (public et privé) requis pour établir et mettre en œuvre la normalisation, la métrologie (scientifique, industrielle et légale), l'accréditation et les services d'évaluation de la conformité (inspection, essais et étalonnages, certification de produits et des systèmes) nécessaires pour fournir la preuve acceptable que les produits et services satisfont aux exigences définies qu'elles soient exigées par les autorités règlementaires (règlement technique) ou par le marché (de manière contractuelle ou tacite).

Où en est le Sénégal en matière d'infrastructure qualité ?

Si Dakar a été choisi pour recevoir ce forum, on pourrait également y voir une sorte de reconnaissance par la Cedeao des efforts importants déployés par le Sénégal pour promouvoir la politique de la qualité au plan local comme au niveau régional voire international. Notre pays s'est doté d'une Politique nationale qualité adoptée en mars 2017 par décret présidentiel et qui témoigne, si besoin en était, de l'engagement de nos plus hautes autorités, notamment du chef de l'Etat, son excellence Macky Sall, qui place la qualité au centre du Plan Sénégal émergent. Au plan communautaire, le Sénégal, à travers ses structures compétentes comme l'Association sénégalaise de normalisation, s'est toujours distingué par son engagement, la qualité et la pertinence de ses contributions dans la définition et la mise en œuvre de la politique qualité de la Cedeao et du Programme système qualité de l'Afrique de l'Ouest. Tous ces efforts entrepris par le Sénégal ont été bien couronnés avec l'accréditation de l'Association sénégalaise de normalisation comme organisme de certification de produits, cinq laboratoires accrédités ISO 17 025 pour la reconnaissance de leurs compétences techniques d'une part en analyses et essais et d'autre part en étalonnage et ISO 15 189 en analyses biomédicales. Un laboratoire d'étalonnage dans le domaine de la masse est logé à l'Institut de technologies alimentaires en attendant la mise en place de la structure nationale de métrologie qui va couvrir les volets scientifique, industrielle et légale.

Quels sont les enjeux de la mise en place d'un schéma de l'infrastructure régionale de la qualité ?

La Politique industrielle commune de l'Afrique de l'Ouest (Picao) a été adoptée par les chefs d'Etat de la Cedeao en 2010. Trois années après, ils complétaient la Picao par l'adoption de la politique Cedeao de la qualité. De même, un règlement du conseil des ministres pris la même année portait sur l'adoption du Schéma de l'infrastructure régionale de la qualité de la Cedeao en vue de faciliter la mise en œuvre d'Ecoqual. Donc, les objectifs spécifiques qui étaient visés dans la Picao concernent l'augmentation du commerce intra-communautaire en Afrique de l'Ouest de moins de 12 % à 40 % d'ici 2030 et l'augmentation du volume des exportations de produits industriels en Afrique de l'Ouest vers le marché mondial de 0,1 % à 1 % d'ici 2030. Ces objectifs ne peuvent pas être atteints sans la disponibilité d'une infrastructure régionale de la qualité opérationnelle, c'est-à-dire des structures fonctionnelles dans le domaine des normes, de la métrologie, de l'accréditation, de l'évaluation de la conformité, de la réglementation technique et de la promotion de la qualité.

Quel est l'intérêt pour les pays de la Cedeao de disposer d'infrastructures qualité ?

L'intérêt pour les pays de la Cedeao de disposer d'infrastructures qualité arrimées à l'infrastructure régionale est de faciliter leur intégration dans le commerce régional et international, de protéger les consommateurs de la communauté vis-à-vis des produits de mauvaise qualité, de protéger l'environnement et de promouvoir un développement économique durable.