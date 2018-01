Sénégal: 30ème Sommet de l'Ua / Le chef de l'Etat - « L'Afrique a changé à la faveur de nos performances économiques »

En sa qualité de président sortant du Comité d'orientation des Chefs d'Etat et de Gouvernement du Nepad, Macky Sall a présidé une importante réunion suivie de la présentation du rapport du secrétaire exécutif de l'Agence de planification et de coordination du Nepad, Dr Mayaki.

Tirant le bilan du Nepad, le Chef de l'Etat a déclaré que l'Afrique a changé à la faveur des performances économiques.

D'entrée, Macky Sall a dit : « Au Sommet de janvier 2013 à Addis-Abeba, vous m'avez investi de votre confiance en me confiant la présidence du Comité d'orientation des Chefs d'Etat et de Gouvernement du Nepad ».

Selon le Chef de l'Etat, ensemble, des priorités ont été fixés. Il s'agissait de construire une Afrique prospère soutenue par une croissance inclusive et un développement durable ; de renforcer la coopération et l'intégration régionale. « Cette Afrique que nous voulons dans l'Agenda 2063 est la traduction de la vision de nos pères fondateurs et de l'espoir exprimé par nos populations depuis les indépendances » ; s'est-il exprimé.

A son avis, au cours de la dernière décennie, la perception de l'Afrique, considérée comme un continent « désespéré », a fortement changé à la faveur des performances économiques. « C'est parce que nous sommes devenus une terre d'opportunités et de promesses considérables qu'il nous faut également changer de stratégies pour être dans le temps de l'action. Voilà pourquoi j'ai inscrit mon mandat sous le signe de la mise en œuvre », a-t-il confié. Macky Sall a reconnu que des progrès importants ont été notés dans le Programme de développement des infrastructures en Afrique (Pida) avec le démarrage et même l'achèvement de certains projets de l'Initiative présidentielle de promotion des infrastructures coordonnée par le Président Jacob Zuma dont il a salué le leadership à côté des autres Présidents champions.

Selon lui, l'Afrique est sur la voie de résorber son déficit infrastructurel et les projets s'accélèrent dans le secteur des transports, des Tic, de l'énergie, où nous devons renforcer nos efforts pour résoudre le paradoxe d'un continent doté d'immenses ressources naturelles, mais où l'électricité est la plus chère dans le monde. Pour lui, la question de l'énergie doit rester au cœur des priorités du Nepad, si nous voulons réussir le pari de l'industrialisation. Le Président de la République a réitéré son appel pour rendre opérationnel le Fonds pour l'électrification rurale créé par décision de l'Union africaine. Il est revenu sur le Sommet qu'il a organisé, en juin 2014, sur le financement du Nepad. Un moment important de mobilisation de tous les acteurs pour un financement des infrastructures en Afrique.

Priorité à l'agriculture

« Nous avons également mis la priorité sur l'agriculture, car il n'est pas tolérable que nos populations continuent de vivre le spectre de la faim et de la malnutrition dans un contexte où la croissance économique de l'Afrique est l'une des plus fortes au niveau mondial. Le processus de transformation de l'agriculture africaine est en cours avec le Programme détaillé de l'agriculture africaine qui permet à l'Afrique de nourrir l'Afrique et même le reste du monde », a dit le Président de la République qui a salué l'objectif d'un taux de croissance annuelle d'au moins 6% dans l'agriculture dépassé par bon nombre de pays. Pour lui, ce secteur est devenu une priorité pour tous les Etats qui ont augmenté leurs budgets nationaux et élaboré des plans d'investissement pour améliorer la productivité agricole. « L'autonomisation des femmes dans l'agriculture, a-t-il insisté, est fondamentale si nous voulons améliorer les conditions de vie de nos populations, en majorité constituées de ces couches vulnérables ».

Des avancées significatives du Nepad

Dans bien des domaines, le Nepad a connu des avancées significatives qui constituent les priorités de l'Afrique, a encore dit le Chef de l'Etat.

Il a évoqué l'élaboration de stratégies, en collaboration avec la Commission de l'Ua, en matière d'éducation et de santé, le développement de la science de la technologie, avec la création de l'Académie africaine des sciences et la promotion de l'innovation technologique, par l'utilisation de drones pour le développement. Des progrès réalisés dans les principes et valeurs du Nepad, à savoir l'appropriation et le pilotage de nos programmes économiques ; l'appel au secteur privé ; la promotion d'un partenariat mutuellement bénéfique.

Parlant de partenariat, le Président Sall a souligné que l'Afrique, par la voix du Nepad et de l'Ua, a réussi à inscrire ses priorités dans l'Agenda mondial.

Il a d'abord cité le combat mené au sein du G20 et du G7 pour l'avènement d'un système international globalement plus équitable. L'adoption, par le G20, du projet d'Erosion de la base d'imposition et de transfert des bénéfices (Beps) est une étape très importante dans la lutte contre les flux financiers illicites, notamment l'évasion et la fraude fiscales. « Une mise en œuvre de ce paquet de mesures élargi à tous les pays sera cruciale pour l'efficacité de ces règles, et nous avons invité l'Ocde à y travailler », a-t-il révélé.

Selon lui, les engagements souscrits par le G7 au titre du Connex permettront d'améliorer les déséquilibres des contrats d'exploitation occasionnés par la faiblesse de nos ressources humaines dans les négociations contractuelles.