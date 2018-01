Sénégal: Visite du président Macron au Sénégal - BBY veut une forte mobilisation des populations

Avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au Sénégal, « Benno Bokk Yakaar » invite tous les Sénégalais à lui réserver un accueil chaleureux. Par contre, elle juge « malsain » l'appel au sabotage du Pds.

En prélude à la visite officielle du Président français Emmanuel Macron au Sénégal, du 1er au 3 février prochains, « Benno Bokk Yakaar » invite la population à lui réserver un accueil chaleureux et surtout à réussir une « forte mobilisation ». L'appel a été lancé à l'occasion de la session ordinaire du Secrétariat exécutif permanent (Sep) de Benno. Cette réunion a aussi permis aux responsables de la coalition présidentielle de s'insurger contre la décision prise par le Pds de saboter cette visite d'un hôte de marque de la République du Sénégal. Pour le Sep de Benno, c'est « un acte malsain » contraire aux valeurs d'hospitalité et de « téranga » qui font la marque identitaire du Sénégal. « Quelle mouche a piqué le Pds, pourrait-on se demander ?

Car pour avoir exercé le pouvoir pendant douze ans, rien, absolument rien ne pouvait laisser penser que ce parti aurait pu tomber dans un tel travers (... ) ? » se demande-t-on à Benno. Dans le même communiqué, la coalition au pouvoir estime que cette sortie du Pds est d'autant plus incompréhensible que sa « Constante », Me Abdoulaye Wade, a élu domicile officiellement à Versailles, en France, en toute quiétude, enrichissant ainsi la colonie des Sénégalais de la diaspora. « Manifestement, s'étonne Benno, le Pds entend faire feu de tout bois dans un contexte chargé, suite aux récentes tueries de Boffa-Bayotte dont l'enquête, conduite de main de maître par les autorités compétentes, a abouti à l'identification et à l'arrestation des meurtriers ». La haine et la rancœur sont « les véritables ressorts » de cet appel du parti libéral pour les responsables de cette coalition. L'autre question évoquée durant cette rencontre du Sep de Benno concerne l'audit du fichier électoral.

... Ameth Fall Braya s'engage et s'explique

En assemblée générale pour préparer la visite d'Emmanuel Macron, Ameth Fall Braya, le responsable libéral et président du Comité en charge de l'organisation, à donner les raisons de cet engagement à réserver un bel accueil au Président français.

« On a assisté à une belle rencontre, avec des responsables de toutes obédiences venus dire leur disponibilité à souhaiter la bienvenue au Président français. A travers ce geste, on voit qu'il y'a de la grandeur de tous ces responsables. Vous savez, aujourd'hui, la question centrale tourne autour du réchauffement climatique et ses corollaires néfastes. Au Sénégal, nos 700 km de côte sont menacées, et Saint-Louis n'est pas en reste. Dans notre ville, il y a récemment le déplacement de 300 familles victimes de l'avancée de la mer qui vivent à Khar Yalla dans des conditions difficiles. Quand le Président Macron annonce son arrivée au Sénégal et vient spécialement chez nous pour voir comment résoudre ce problème environnemental, c'est une fierté pour moi, fils de Saint-Louis et de Guet Ndar. Un moment solennel. Car en dehors des habitations, nous avons nos grands érudits enterrés dans nos cimetières qui, si on n'y prend garde, seront engloutis par la mer. C'est pourquoi nous nous engageons à l'accueillir convenablement. Et nous allons poser des doléances. Il y a un financement de 200 milliards de FCfa dans le domaine environnemental décidé dans le monde, et Saint-Louis en fait partie. La désalinisation du sol dans le Gandiolais est également une question à aborder ».

« Vous savez, quand on faisait ce pont, il y'avait 30 000 ou 40 000 âmes. Maintenant, on a plus de 300 000 habitants dans notre cité. Mieux, on avait une vingtaine ou une trentaine de voitures qui circulaient. Aujourd'hui, il y a plus de 100 000 véhicules. Il y a aussi l'activité économique avec 70 000 tonnes de poissons débarquées chaque année, et ce sont des camions qui les débarquent en empruntant le pont Faidherbe qui est surchargé en poids et en flux de trafic. C'est le moment de plaider pour un second pont ». « Je parle en tant que natif de Guet Ndar et secrétaire général départemental du Pds. Cet accueil n'aura aucune coloration politique. Cet accueil, j'en ai discuté avec le Président Abdoulaye Wade et il a compris ma démarche ».

Le PDS promet de porter des brassards rouges

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) promet de porter des brassards rouges pour accueillir le Président Macron. « Le Pds demande à toutes et à tous de porter des brassards rouges, de s'habiller en rouge, d'écrire explicitement sur des pancartes leurs revendications et de défendre la plateforme des partis de l'opposition et des organisations démocratiques pour des élections démocratiques, libres et transparentes, mais de stopper Macky Sall qui compte sur la seule fraude électorale pour se faire réélire en 2019 », lit-on dans un communiqué publié. C'est visiblement à cause de ce mot d'ordre que les libéraux de Saint-Louis ont désapprouvé la décision d'Ameth Fall Braya de coordonner la mobilisation pour l'accueil de Macron dans la vieille ville. Des libéraux, avec à leur tête Mayoro Faye, ont demandé la suspension d'Ameth Fall Braya du Pds.