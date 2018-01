Le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye se fonde sur des sources médicales pour rejeter l'information selon laquelle trois touristes espagnoles auraient été violées en Casamance.

Une seule des trois dames avait accepté l'expertise médicale. Et le résultat de celle-ci est clair et net : aucune trace de viol. Suffisant pour faire réagir le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui a non seulement remis en cause la thèse du viol, mais soupçonne même des ennemis du processus de paix en Casamance. « Certains ont très tôt parlé de braquage et de viol mais il est avéré qu'il n'y a pas eu de traces de viol sur la seule dame qui avait accepté d'être consultée », a soutenu Aly Ngouille Ndiaye qui dit se référer aux résultats d'analyses médicales. Le ministre a rappelé que les deux autres dames avaient refusé de se faire consulter pour confirmer ou infirmer le viol. « Ce qui est bizarre, c'est que les dames n'ont pas été dérobées de leurs biens. En réalité, derrière cette affaire, nous soupçonnons de gens, des ennemis qui veulent saboter le processus de paix », a estimé le ministre. Dans un communiqué publié hier, le Conseil départemental a remercié le ministre de l'Intérieur Aly Ngouye Ndiaye « pour les éclairages apportés à la suite d'allégations de braquage suivi de viol et de vol sur la Rn5 par des touristes espagnoles entre les villages de Karong et de Kataba 2 ».

Selon Mamina Camara, le président dudit Conseil, « cette affaire n'est rien d'autre qu'une affabulation ». Le président Camara appelle les populations sénégalaises à œuvrer pour la consolidation de la paix en Casamance, « pour un Sénégal de tous et pour tous ». Il n'a pas manqué de lancer un appel aux bailleurs de fonds et autres investisseurs à venir investir dans notre pays « pour, dit-il, un développement durable et un Sénégal émergent ». En attendant d'autres développements, cette affaire de « braquage » suivi de « viol » suscite beaucoup de commentaires, notamment dans les familles, marchés, grandes-places et autres lieux publics. Chacun y va de son interprétation, de son jugement, augmentant le sentiment de doute qui pèse sur cette histoire.