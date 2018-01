La cérémonie officielle de la 38e édition de la ziarra annuelle dédiée à Thierno Seydou Nourou et Thierno Mountaga Tall s'est déroulée hier en présence de beaucoup de personnalités de la République.

Où en sommes-nous ? Qu'avons-nous fait après les illustres défunts ? Ces interrogations de Serigne Babacar Sy Abdou en disent long sur le mérite des défunts illustres Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall. Sa conviction est que la ziarra annuelle qui est leur dédiée doit nous inspirer dans notre pratique religieuse car ces derniers sont des modèles de piété et de sainteté et de générosité. Il revient, selon lui, à nous (les fidèles) de suivre leurs pas et de perpétuer leur legs au grand bonheur de la communauté musulmane. Serigne Babacar Sy Abdou s'exprimait hier à la cérémonie officielle de la 38e édition ziarra omarienne en sa qualité de représentant du Khalife général des Tidianes, en présence du Khalife général de la famille omarienne, Thierno Bachirou Tall.

Pour le guide religieux de Tivaouane, si on suit la voie tracée par ces défunts érudits, ce sera tout au bénéfice de la communauté musulmane. « Ils ont accompli leur mission. Il nous revient à nous de la perpétuer et de bien préserver cet héritage omarien », a dit le représentant du Khalife général des Tidianes.

Le représentant du Khalife général des Mourides, Serigne Thierno Mbacké, a souligné qu'il n'y a pas un seul foyer à travers le pays qui ne reconnaît pas le mérite et la dimension spirituelle du Cheikh Oumar. Au passage à Mbacké, il avait annoncé à Momar Anta Sally Mbacké l'arrivée prochaine de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké », a-t-il expliqué. Ce dernier a même fait les louanges du Cheikh dans ses écrits en guide de reconnaissance du mérite de Cheikh Oumar Foutiyou, a-t-il ajouté.

Satisfécit de la communauté

Ahmed Khalifa Niass, représentant de la famille de Léona Niassiène, précise que Cheikh Oumar est une « fierté nationale et même africaine ». Beaucoup de familles s'identifient au Cheikh. Nous sommes tous ses talibés, ajoute-t-il. C'est ce qui l'amène à dire que Cheikh Oumar Foutiyou Tall est une doublure de Cheikh Ahmed Tidiani Chérif, fondateur de la confrérie tidiane (Rta), dit-il. A son avis, il est le premier précurseur de l'unité africaine par la création d'un « Etat omarien ».

Le vice-président d'Ahbbab (amis de Cheikh Oumar Al-Foutiyou Tall) a rendu hommage au chef de l'Etat pour sa constante sollicitude envers la famille omarienne et comme du reste avec toutes les familles religieuses du Sénégal. Il a exprimé toute la satisfaction et toute la reconnaissance de la communauté omarienne au chef de l'Etat et à son gouvernement pour la réussite de la présente édition.

Pour sa part, le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, qui était accompagné par une importante délégation, a souligné que Cheikh Oumar est une fierté africaine. «Partout où il a séjourné dans le monde, notamment en Egypte, en Arabie Saoudite, au Soudan, etc., il a émerveillé ses interlocuteurs grâce à son savoir pointu et de haute qualité et sa dimension spirituelle », a dit le ministre qui s'exprimait en wolof. Pour ce dernier, le Cheikh a honoré la race noire, la tarikha tidiane et l'islam. Ses illustres prédécesseurs, en l'occurrence Thierno Seydou Nourou et Thierno Mountaga, ont su, à leur tour, préservé cet héritage omarien, a-t-il fait savoir, tout en rappelant le projet du chef de l'Etat de désenclaver l'île à Morphil doté d'un budget de 200 milliards de FCfa. Le ministre a appelé la communauté omarienne à formuler des prières pour une paix durable dans notre pays et pour le chef de l'Etat afin qu'il réussisse sa mission.

Thierno Bachirou Mountaga Tall, Khalife général de la famille omarienne, a exprimé toute sa reconnaissance aux fidèles venus divers horizons pour assister à ce rendez-vous annuel de la foi, de prières, de recueillement et de dévotions. Des prières ont été formulées pour un Sénégal paisible et prospère.