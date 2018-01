Sénégal: Conférence au Musée de la femme - Des « Femmes et grandes royales » pistées dans la mémoire africaine

L'histoire des femmes est moins mise en lumière que celle des hommes. Il est arrivé qu'elle soit perçue par l'imaginaire populaire et certains esprits comme un récit parallèle.

Le travail accompli par Jacqueline Sorel et Simonne Pierron Gomis est important en cela qu'il exhume des existences dont les trajectoires se confondent avec la mémoire collective. Elles livrent, en effet, une série de portraits de femmes qui témoignent de leurs rôles importants dans l'histoire de l'humanité. « De Lucy, la gracile des origines à Zaouditou, l'impératrice d'Ethiopie, en passant par Tin-Hinan, la mère des Touaregs, Nonquause, la prophétesse tragique, Bwanika, l'esclave maintes fois vendue, et Yaa Asantiwa, l'âme de la résistance ashantie, trente figures émergent de l'ombre pour rappeler qu'en Afrique noire, les femmes ont toujours occupé une place prépondérante dans la société », souligne Fatou Sow non sans souligner la qualité d'écriture des auteurs du livre.

Il est important de revisiter la mémoire du continent africain. Mais, il est tout aussi essentiel de de se départir de cette idée qui fait que l'histoire des femmes soit considérée comme une autre chronique. Il convient, à ses yeux, de la relier à l'histoire globale, de collecter des récits de vie, de les fixer pour mettre en exergue l'implication des femmes. Il lui semble opportun de déconstruire certaines contradictions en ce qui a trait aux opinions émises sur la femme, à la fois sujet et objet de culture, dans la société et de restituer son histoire à celle-là africaine.

Le professeur Rokhaya Fall, modératrice de la conférence, a donné quelques exemples de femmes dignes d'être célébrées avant de regretter le fait que les historiographies des grands Etats aient eu tendance, au moment des indépendances, à ne mettre en évidence que l'action des hommes. L'histoire africaine offre, selon elle, des exemples de femmes fortes qui ont exprimé leur rejet de la société patriarcale.

Cet ouvrage, qui réinterroge la mémoire du continent africain, fournit un monceau d'informations en même temps qu'il interpelle sur la place de la femme dans les sociétés africaines ou plutôt sur les sphères dans lesquelles elle est confinée dans la réalité et dans l'imaginaire populaire. Le professeur Massamba Guèye y voit une manipulation sociale. Il s'est appesanti sur le discours sur la femme et sur la production linguistique pour y déceler des tentatives de déformation à des fins de domination et de justification de certaines « prérogatives ». Il faut, à son avis, réinterroger le patrimoine pour se prémunir contre certaines interprétations erronées.

Jacqueline Sorel, longtemps chargée de production à Rfi, est l'auteur d'une biographie de Léopold Sédar Senghor publiée en 1995. Simonne Pierron Gomis, née à Saint-Louis du Sénégal, a passé de nombreuses années dans les Centres culturels français d'Afrique où elle a exercé le métier de bibliothécaire.