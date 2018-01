Sénégal: La chanteuse Aby N'Dour veut embrasser une carrière politique

La chanteuse sénégalaise, Aby N'Dour, veut s'essayer à la politique. La sœur de Youssou N'Dour, à travers son mouvement « J'aime Dakar », se donne pour mission de créer 1000 emplois entre 2018 et 2020.

Selon la presse locale qui relaie l'information, l'artiste a fait l'annonce la semaine dernière à l'occasion de l'ouverture de sa nouvelle boutique de vêtements traditionnels sise à l'avenue Bourguiba (Dakar).

« Quand je choisis le nom de "j'aime Dakar" pour mon mouvement, cela ne veut pas dire qu'il s'intéresse uniquement à la région de Dakar. Il est élargi et ouvert à toutes les régions du Sénégal et la diaspora », a dit Aby N'Dour dans les colonnes de l'Obs et repris par Senego.

« Avec ma moindre notoriété dans ce pays, je me suis dit qu'il est normal de rassembler les femmes et les jeunes pour faire de l'émergence une réalité. Je suis une Sénégalaise et je pense que chaque citoyen doit jouer sa partition pour le développement du pays », a-t-elle expliqué.

Elle a par ailleurs précisé qu'elle n'écarte pas de collaborer avec quiconque voudra travailler avec le mouvement, à condition qu'il ait la même vision.