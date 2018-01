Ile Maurice: Préparatifs du 12 mars - Rs 10 millions allouées, 400 artistes sollicités

Les préparatifs en marge du 50ème anniversaire de l'indépendance du pays qui sera célébré le 12 mars vont bon train. Ainsi, une conférence de presse a eu lieu dans l'après-midi de ce lundi 29 janvier à l'hôtel Le Labourdonnais, à Port-Louis.

Ce point de presse a été animé par Pradeep Roopun, ministre des Arts et de la culture et Nando Bodha, ministre des Infrastructures publiques. Les artistes dont les services ont été retenus lors de ces célébrations étaient aussi présents.

Prenant la parole, Nando Bodha a avancé que les festivités du 12 mars coûteront à l'État Rs 10 millions contre Rs 3 millions l'année dernière. «On veut faire quelque chose de grandiose. 400 artistes seront aussi de la partie contre 175 l'année dernière», a expliqué Nando Bodha.

De plus, dit-il, trois chapiteaux seront installés au Champ-de-Mars lors de ces célébrations. «Pou ena 3 chapiteaux entre loge ek podium. A gauche et a droite pou ena chapiteau pou piblik», a précisé le ministre des Infrastructures publiques, ajoutant que la cérémonie protocolaire débutera vers 18 heures. La deuxième partie sera assurée par les artistes.

«Une équipe travaille actuellement sur un concept très simple pour ces célébrations. Il y aura onze tableaux et onze chorégraphies. Il y aura un spectacle laser ainsi qu'un remake de Donn to lamain prend mo lamain. La chanson sera réécrite et sera adoptée à la façon de We are the World. 25 artistes interprétons cette chanson.» Mise en scène de la chanson en question, a soutenu Nando Bodha, sera au point dans un mois. La répétition des artistes va débuter en février.

Pradeep Roopun a, lui, fait ressortir que plusieurs activités sont prévues dans le cadre du 50ème anniversaire de l'indépendance. «Le 8 mars, il y aura une activité au SVICC à Pailles par le ministère de l'Egalité des genres. Le 9, il y aura un carnaval de jeunesse dans le écoles. Nous voulons créer un engouement pour le 12 mars. Toutes les municipalités et les conseils de districts vont organiser des activités dans ce cadre. Le 11 mars à Mahébourg, il y aura une régate.»

Mais pas seulement. Car dix pays qui sont intimement liés à l'histoire de Maurice seront invités aux célébrations du 12 mars. «A partir de février, on aura une première ébauche du programme. La Chine, l'Afrique du Sud, le Mozambique, la France, le Sénégal, la Grande-Bretagne ainsi que les îles voisines seront invités.»