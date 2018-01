Congo-Kinshasa: Le journaliste Willy Akonda est détenu, accusé d'avoir « compromis » le président

« Le responsable de ce bureau qu'on appelait "Major" m'a menacé de mort et a dit qu'il pouvait même me fusiller sans problème parce que lui ne répond qu'au président seul » a précisé Akonda au CPJ. « Ils m'ont menotté les deux mains derrières et ont commencé à mes tirer les menottes extrêmement fort pour que ca me fasse plus de mal » a-t-il ajouté.

Le Comité pour la protection des journalistes a déclaré aujourd'hui que les autorités de la RDC devraient enquêter sur les individus responsables du harcèlement et de la détention de Willy Akonda, journaliste auprès de l'organe de presse privé ACTUALITE.CD, et les conduire en justice.

