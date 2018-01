Congo-Brazzaville: Donation - Yves Saint Lazare assiste les orphelinats et centres d'accueil

Après son concert réussi le 28 janvier à l'Espace culturel Yaro de Pointe-Noire, concert dénommé "Une mélodie pour un geste humanitaire", le patron de l' orchestre K Musica a fait des dons de diverses natures, le 29 janvier, aux différentes structures d'accueil des enfants en rupture familiale de Pointe-Noire.

Avant de faire la ronde des orphelinats, Yves Saint Lazare et K Musica sont allés remercier la direction départementale des Arts et lettres de la ville océane pour sa disponibilité à l'égard des musiciens mais aussi pour son apport à la promotion de la musique. Un don de matériel de bureau a été fait à cette occasion à Fabien Obongo, directeur départemental des Arts et lettres, par les artistes et leurs fan clubs.

La délégation a ensuite été accueillie à la Maison d'arrêt de Pointe-Noire où Yves Saint Lazare a remis des vivres et non vivres aux détenus qui l'ont remercié de tout cœur par la voix de leur porte-parole. Tour à tour, le cortège a visité Le Secours international mouvement chrétien pour la solidarité de l'OCH, un centre d'encadrement des enfants en rupture, le Centre d'accueil des mineurs de Mvou Mvou qui prend en charge quarante enfants, l'orphelinat Aveo Monde, un centre d'accueil et d'hébergement de Makayabou qui s'occupe de soixante enfants et l'orphelinat Shekina de Nkouikou.

Dans toutes ces structures, des vivres et des produits de consommation courante (détergent, savon...) ont été remis. En recevant ces dons, les différents responsables ont remercié vivement l'artiste, tout en demandant aux personnes de bonne volonté d'imiter le geste philanthropique d'Yves Saint Lazare . Signalons que du 1er au 4 février, K Musica participera à la 14e édition du festival sur le Niger qui aura lieu à Segou, au Mali.