Congo-Kinshasa: Santé - La Fondation Famille Gertler se retire de l'Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani

Depuis son inauguration en janvier 2013, l'hôpital du cinquantenaire de Kisangani pratiquait des frais de consultation à la portée du plus grand nombre et les coûts étaient loin de couvrir les frais de fonctionnement de cette structure.

Il est rappelé que l'Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani, dont les travaux ont coûté cinq millions des dollars américains, a été construit en janvier 2013 par la FFG, sur demande du président Joseph Kabila. Cette fondation a géré la formation hospitalière depuis cinq ans et la subventionnait à hauteur d'un million de dollars américains par an.

Le médecin directeur sortant de cet hôpital, le Dr Baron Ngasia, qui a relevé que malgré l'arrêt de la subvention depuis février 2017, la structure a continué de bien fonctionner, a également assuré avoir laissé deux cent vingt mille dollars américains dans le compte de l'hôpital. Pour lui, le nouveau comité de gestion de cet établissement médical sera en mesure de se prendre en charge après le départ de la FFG. « Jusqu'à ce que nous nous sommes retirés, nous étions en train de payer les agents de l'hôpital, de faire face aux dépenses de fonctionnement et d'exploitation avec la production locale. Donc, nous pensons qu'avec le retrait de la Fondation Gertler qui a construit, équipé et géré l'hôpital pendant cinq ans, nous avons mis l'hôpital à mesure de pouvoir couvrir ses charges », a-t-il noté.

Dans un rapport rendu public la semaine dernière dont "radiookapi.net" a fait écho, le président du conseil d'administration de la Fondation Famille Gertler (FFG), Pieter Deboutte, a signifié au gouvernement congolais sa volonté de ne plus renouveler le contrat de gestion de l'Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani, dans la Tshopo. À en croire ce média de l'ONU, le contrat de gestion de cet hôpital par cette Fondation a pris fin le 21 janvier et la FFG s'est donc retirée de la gestion de cette formation médicale.

