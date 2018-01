Congo-Brazzaville: La Ligue de Pointe-Noire réaffirme son engagement pour les jeunes

Au Congo, le gouvernement congolais et le pasteur Ntumi ont conclu le 23 décembre 2017 un accord de cessez-le-feu… Plus »

À l'issue de l'assemblée, les dirigeants des clubs ont loué l'initiative prise par le bureau exécutif de les rencontrer au début de la saison. Ces derniers ont, cependant, demandé à la Ligue de les accompagner dans la recherche des sponsors en établissant un imprimé qui facilitera leur demande d'aide auprès des mécènes. « C'est le sérieux que le bureau de la Ligue a pris et ses ambitions pour cette nouvelle année malgré quelques faiblesses. La ligue envisage faire preuve d'imagination pour aller de l'avant. La nouveauté, c'est parfois des choses simples et le respect des textes qui régissent cette entité que les gens ont tendance à outrepasser. », a souligné Dominique Ballou, président de l'équipe Si-Fumu.

Pour ce faire, le président de la Ligue a annoncé la réduction des frais d'engagement au championnat et des visites médicales pour les équipes de football des jeunes. Aussi, pour permettre le bon fonctionnement de la Ligue, le bureau exécutif de la ligue souhaitent que la Fédération congolaise de football puisse revoir à la hausse sa subvention aux Ligues de Pointe-Noire et Brazzaville. Parlant des perspectives, la Ligue a annoncé l'organisation des séminaires de formation à l'intention des jeunes entraîneurs et des secrétaires généraux des équipes afin de rehausser le niveau du football depuis la base.

Après examen des différents points, les participants ont adopté à l'unanimité le rapport d'activités de la Ligue départementale de football du Kouilou saison 2016-2017 et le projet du budget exercice 2018 qui s'élève à cinq millions de francs CFA. Parlant du bilan, Jean Ferdinand Mampassi a indiqué que la saison qui vient de s'achever a été difficile pour son département sur tous les plans. Ce qui n'a pas permis à la Ligue de soutenir les équipes en matériel sportif comme l'exigent les textes. D'ailleurs, il a travaillé dans un bureau sans toiture. « La saison qui vient de s'achever a été pour mon département difficile dans tous les plans. Nous souhaitons pour les saisons futures avoir des équipes capables de commencer et de finir toutes les compétitions organisées par la Ligue ou la Fécofoot », a-t-il dit.

Au cours de la première session qui a été une véritable école de savoir pour certains jeunes dirigeants des clubs de D1 et D2, le président de la Ligue, Jean Ferdinand Mampassi, a fait le bilan de la saison passée après avoir expliqué quelques termes du jargon sportif aux participants, le fonctionnement de sa structure et le rôle des différentes commissions qui accompagnent son action.

Le bureau exécutif s'est réuni, le 26 janvier, au complexe sportif avec les dirigeants des équipes de première et deuxième divisions ainsi que les représentants du corps des métiers en session ordinaire. La réunion a été rehaussée par la présence du directeur départemental des Sports et de l'éducation physique, Joseph Biangou Ndinga.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.