Congo-Kinshasa: Vodacom Ligue 1 - Otis Ngoma et Florent Ibenge s'expriment après le derby DCMP - V.Club

Les deux entraîneurs ont chacun réagi et livré leurs analyses après le résultat nul de zéro but partout entre Daring Club Motema Pembe (DCMP) et V.Club lors de la 12e journée de la zone ouest du championnat national de football.

Le derby de Kinshasa entre DCMP et V.Club s'est soldé, le 28 janvier, au stade des Martyrs, par un score neutre de zéro but partout. Au terme de cette partie, les entraîneurs des deux équipes ont livré leurs impressions, en conférence de presse d'après match.

« En football, l'équipe qui mérite de gagner doit tout faire pour marquer le seul but qui fera la différence. Aujourd'hui, personne ne méritait de gagner entre nous et V. Club, on a fait match nul ex æquo », a d'emblée souligné Otis Ngoma. Et de poursuivre: « Nous savions que V.Club allait tout faire pour marquer au moins un but et prendre sa revanche. Nous nous sommes dit : 'ce match, on ne devrait pas le perdre, sinon faire un match nul'. Et c'est ce que nous avons fait ».

Otis Ngoma a indiqué, en outre, avoir réussi le pari : « On prépare nos matches en fonction des nos joueurs. Aujourd'hui, nous avons été à notre troisième match en neuf jours. Forcément, l'équipe devrait accuser une fatigue ; raison pour laquelle nous avons opté pour une défense en zone. Ce qui est essentiel, c'est qu'en deux matches, V.Club ne nous a pas battus alors qu'il devrait prendre sa revanche. », s('est réjoui l'entraîneur de DCMP.

Pour sa part, Florent Ibenge, un peu frustré de ne pas avoir pu remporter la partie, a fait remarquer : « Nous avons péché dans le dernier geste, en ne mettant pas plus de ballons dans la surface de réparation comme nous l'aurions voulu. Nous n'avions pas su le faire et sommes un peu frustrés, parce qu'à la conférence de presse d'avant-match, J'ai dit qu'il fallait gagner avant de faire le jeu. Le beau jeu a été tout de même présenté au public, malheureusement, nous n'avons pas gagné. Nous continuons toutefois à être sur la bonne voie. Vous n'avez qu'à regarder les occasions. En face, on avait un très bon gardien (Ndlr Nathan Mabruki), je pense qu'on méritait de gagner », a-t-il regretté.

L'on rappelle qu'au match aller, DCMP avait pris le dessus sur V.Club par un but à zéro.