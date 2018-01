Congo-Kinshasa: Vodacom Ligue 1 - DCMP et V.Club se neutralisent, Mazembe vient à bout de Sanga Balende

Alors qu'il n'y a pas eu de but dans le derby de Kinshasa entre DCMP et V.Club dans la zone ouest, un seul but a cependant été inscrit lors du choc entre Mazembe et Sanga Balende, dans la zone centre sud.

Kinshasa a pendant un moment oublié, le 28 janvier, ses problèmes politiques. Le temps s'étant arrêté pendant quelques heures pour le derby entre le Daring Club Motema Pembe (DCMP) et l'AS VClub. Arborant les couleurs des clubs respectifs, les supporters des deux équipes sont venus de tous les coins de la capitale pour suivre cette rencontre qui allait être reportée mais le ministre des Sports, Papy Niango, a levé la mesure de suspension des matchs de la Vodacom Ligue 1 organisés par la Ligue nationale de football (Linafoot). La rencontre comptait pour la 12e journée de la zone de développement ouest du 23e championnat national de football. Il s'est agi, en fait, d'un choc entre le leader et le deuxième de cette zone de développement. Avec vingt-neuf points dans leur gibecière, les Immaculés ne pensaient pas du tout perdre, face aux Dauphins Noirs déterminés à prendre leur vengeance après la défaite de la première confrontation avec leur rival de tout le temps (1-0).

L'entraîneur principal du DCMP, Otis Ngoma Kondi, et son adjoint, le technicien ivoirien François Guei, ont donc mis en place un dispositif tactique capable de contenir la fluidité de jeu de V.Club du coach Florent Ibenge, avec à ses côtés le technicien congolais Raoul Jean-Pierre Shungu. DCMP a placé le gardien de but international Nathan Mabruki dans les perches. Mukoko Amale, Lola Diakese, Ava Dongo, Ndotoni Kayembe ont composé la ligne défensive du team vert-blanc-rouge. Au milieu de terrain, il y a eu Docksa Gikanji, Rachidi Asumani, le capitaine Ricky Tulengi et Tshibamba Dago, et en attaque Serbi Alongo, alias Robben, et Kazadi Kasengu dit Zadio. On note ici l'absence du milieu organisateur, Tamla Aladji, dit Zito, qui a été très perceptible dans l'entrejeu des Immaculés.

Côté de V.Club, le portier camerounais Nelson Lukong a une fois de plus été titulaire, avec devant lui en défense Djuma Shabani, Padou Bompunga Botuli, Bangala Litombo et Glody Ngonda Muzinga. Au milieu de terrain, il y a eu Nelson Munganga Omba, le Malien Oumar Sidibe, et Fabrice Lwamba, et en attaque, Makusu Mundele Jean-Marc ( La saison dernière, il évoluait au DCMP avant de faire quelques mois en Égypte et ensuite revenir dans V.Club), Jésus Muloko Ducapel et Chadrac Muzungu. V. Club a visiblement contrôlé la grande partie du match, alors que DCMP, bien en place tactiquement, a laissé le ballon à l'adversaire au cours de ce match très engagé physiquement ; le milieu de terrain malien, Oumar Sidibe, a été obligé d'abandonner ses partenaires à la 21e mn, à la suite d'une blessure. Au terme de cette rencontre, à la limite hachée, le score de la partie n'a pas bougé : zéro but partout. DCMP garde donc la pool-position avec désormais trente points, devant V.Club qui totalise six points. L'on note que c'est la huitième rencontre entre DCMP coaché par Otis Ngoma et V.Club de Florent Ibenge. Et les statistiques sont en faveur d'Otis Ngoma qui compte trois victoires, deux défaites, et trois résultats à égalité.

Zone centre-sud : Mazembe en maître...

Le même dimanche, dans la zone de développement centre sud, le TP Mazembe de Lubumbashi a battu Sa Majesté Sanga Balende par un but à zéro, une réalisation de Ben Malango Ngita de la tête sur une balle arrêtée excentrée de Meschak Elia à la 73e mn. Ben Malango porte son compteur à quatorze buts. Et Mazembe caracole en tête du classement avec trente-trois points.

Pour cette rencontre, l'entraîneur Pamphile Miyaho Kazembe a placé l'Ivoirien Sylvain Gbohouo dans les perches. En défense, on a noté la présence d'Issama, le Zambien Kabaso Chongo, Joël Kimwaki et Arsène Zola. Le milieu de terrain a été garni du Zambien Nathan Sinkala, l'Ivoirien Koffi Kouamé (remplacé à la 60e minute par le Malien Adama Traoré), et Miché Mika. Et en attaque, on a noté la titularisation de Meschak Elia (remplacé à la 90e+1 par Chico Ushindi), Ben Malango, et le Zambien Rainford Kalaba (remplacé à la 67e mn par Trésor Mputu).

Par sa part, le coach Chico Mukeba de Sanga Balende a fait confiance au gardien de but Kalambayi Katembwe. La défense a été meublée par Kanku, Sateu, le Ghanéen Agyiri Nana Koffi, et Bakodila. Au milieu de terrain, il y a eu Oloko, le Ghanéen Agyiri Abdul Razak (remplacé à la 82e mn par Kayembe), et Ngulubi ; et en attaque Lusiela Mande, Lubaki (remplacé à la 32e mn par Kibuki), et Ntambwe.