Congo-Brazzaville: Santé publique - Le dépistage précoce de la lèpre demeure un défi

Au Congo, le gouvernement congolais et le pasteur Ntumi ont conclu le 23 décembre 2017 un accord de cessez-le-feu… Plus »

Pour sa part, le directeur de l'hôpital des lépreux, Gaston Ngoma Massala, a indiqué que cette structure est le seul centre spécialisé encore fonctionnel dans la prise en charge des malades. Il a déploré le manque de personnel et plaidé pour le renforcement des capacités du centre. « Nous sommes conscients de l'attention que le gouvernement nous porte et de l'appui des partenaires, mais il y a encore à faire », a-t-il dit.

Selon la ministre, le gouvernement tient à renouveler ses engagements dans la mise en place et le renforcement des programmes nationaux de lutte contre les maladies tropicales négligées, présentes dans le pays. Il s'agit d'une élimination et une éradication réelles ainsi que la réinsertion sociale des malades.

Au Congo, la journée a été célébrée à l'hôpital des lépreux de Kinsoundi encore appelé hôpital Raymond-Poaty, dans le premier arrondissement de Brazzaville, Makélékélé. Jacqueline Lydia Mikolo a mis à la disposition de la structure sanitaire un don de médicaments et des vivres, au profit de ceux qui souffrent de la lèpre, cette maladie infectieuse chronique. La ministre a rappelé que la lèpre est pourvoyeuse d'invalidités et autres séquelles motrices, en particulier dans les zones rurales et forestières du fait de dépistage tardif. « Certains départements du Congo restent endémiques et l'on assiste, ces dernières années, à une résurgence de la maladie, notamment dans le département de la Likouala », a fait savoir Jacqueline Lydia Mikolo.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.