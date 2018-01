Congo-Kinshasa: Championnat national d'élite ligue 1 - Les favoris entrent par la grande porte

Pour cette première journée, les clubs congolais engagés en compétitions africaines cette saison se sont mis en confiance. AC Léopards, AS Otoho, La Mancha et Cara ont remporté leurs matchs. Cela ne suffit pas pour une bonne prestaion au niveau continental. Le travail de préparation doit se poursuivre pour être à la hauteur des attentes du public sportif congolais et relever le défi de tenir bon en allant le plus loin possible tant en Coupe de la CAF qu'en Ligue africaine des champions.

Les rencontres de la première journée se sont poursuivies le 28 janvier. Au stade Alphonse-Massamba-Débat, Cara est venu à bout de l'Inter club 2-0. La Jeunesse sportive de Poto-Poto et la Jeunesse sportive de Talangaï se sont séparées dos à dos sur un score de parité : 1-1. A Pointe-Noire, FC Kondzo a réussi son déplacement en s'imposant face à Nico-Nicoyé 1-0. V. Club n'a pas pu tenir tête à La Mancha au point de courber l'échine 0-1. Dans la capitale de l'or vert, l'équipe championne en titre, AC Léopards de Dolisie, a pris le dessus sur l'AS Cheminots 2-1. A Owando, dans le département de la Cuvette, AS Otoho a vaincu Tongo FC 3-1.

