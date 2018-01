Congo-Brazzaville: Journée internationale de la douane - L'événement célébré dans la capitale économique

L'activité a réuni les douaniers de Pointe-Noire et du Kouilou, le 26 janvier, sur le thème : « Un environnement commercial sûr au service du développement économique ».

La commémoration de la Journée internationale de la douane à Pointe-Noire a donné lieu au commentaire du message du secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes (OMD), Kunio Mikuriya, par le directeur département des douanes et des droits indirects, Roger Xavier Okola. Il s'est appuyé sur le thème pour exhorter les douaniers à examiner la manière dont ils peuvent créer un environnement transfrontalier, les invitant à se pencher sur la façon de servir au mieux les personnes et accroître les perspectives des entrepreneurs.

« Le thème de cette année fait écho à l'accent actuel mis par la douane sur la facilitation des échanges comme conséquence de l'entrée en vigueur de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce . Il renvoie également au programme de développement durable à l'horizon 2030 adopté par les chefs d'État et de gouvernement et les hauts représentants, réunis au siège des Nations unies, à New York, en septembre 2015, afin d'adopter de nouveaux objectifs mondiaux de développement durable. De plus, il sous-entend les efforts visant à libérer le potentiel des femmes à entreprendre dans le monde des affaires comme moyen de renforcer le développement des entreprises, de créer davantage d'empois et de lutter contre la pauvreté », a-t-il signifié.

Roger Xavier Okola a aussi affirmé qu'il est également essentiel de tenir compte de l'environnement extérieur dans lequel les entreprises déploient leurs activités, afin de les aider, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises, à élargir leurs activités. Un tel environnement, a-t-il soutenu, sera susceptible de favoriser leur participation au commerce international. Il les encourage, en outre, à innover, à générer de l'emploi et à investir dans les ressources humaines, stimulant par la même occasion la croissance économique en augmentant le niveau de vie.

Les entreprises légitimes, a poursuivi le directeur départemental des douanes, requièrent une chaîne logistique sécurisée pour pouvoir prospérer mais certaines menacent le commerce. Par exemple, l'envoi des marchandises illicites pouvant mettre en danger la santé, la sûreté et la sécurité des personnes. La lutte contre la criminalité transfrontalière, y compris le financement illicite du terrorisme international par le biais d'activités commerciales, incombe au premier chef aux douaniers, a souligné Roger Xavier Okola. Aussi a-t-il indiqué que c'est une responsabilité que la douane prend particulièrement à cœur dans ses efforts pour garantir un environnement sécurisé. « La douane doit s'efforcer de construire un environnement qui soit juste et durable.

L'importation des marchandises illégales, comme les biens enfreignant des droits de propriété intellectuelle ou les produits licites qui sont passés en contrebande dans un pays pour éviter le paiement de droits de douane ou dont la valeur rappotée est faussée par exemple, peut causer d'énormes dégâts à l'économie d'un pays. La question ne porte pas seulement sur les pertes financières tant pour les opérateurs commerciaux et les gouvernements, de telles activités peuvent également avoir un impact négatif sur la gouvernance, l'économie, le développement et la sécurité des citoyens partout dans le monde...» a-t-il conclu.

En plus du discours du secrétaire général de l'OMD, les participants ont suivi avec attention quelques thèmes développés pendant cette cérémonie par quelques sachants, notamment un environnement propice, un environnement sûr, et un environnement juste et durable.

Le clou de la rencontre qui s'est déroulée en présence de Jean Didier Koumba, secrétaire général de la préfecture du Kouilou, et de François Youyi, conseiller spécial du préfet de Pointe-Noire, a été marqué par la remise des attestations de félicitation à quelques douaniers.