Congo-Brazzaville: Grand banditisme - La Société Régal vandalisée

Très indigné de cet acte qui s'est produit pour la première fois depuis ses douze ans à la tête de cette société, ce responsable qui a requis l'anonymat souhaite l'arrestation de ces bandits. « Nous avons pris l'immatriculation du taxi et saisi le commissariat de Lumumba, du centre-ville et la brigade anti- criminalité dans l'espoir qu'ils mettront la main sur ces malfrats », a-t-il dit. « Nous n'arrivons pas à comprendre comment ils ont été informés. Aujourd'hui, c'est arrivé à nous et demain peut-être à une autre société », a-t-il martélé, en attendant l'aboutissement de l'enquête.

Les deux passagers à bord, cagoulés, sont sortis et l'un d'eux lui a pointé une arme. Comme les vitres de la voiture étaient fermées, il a résisté. Le braqueur a cassé la vitre, l'a contraint à sortir, et a pris le sac qui contenait soixante-quatre millions cent mille francs CFA. Ils ont ensuite pris la fuite dans leur taxi vers le port», a-t-il indiqué.

