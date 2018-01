Tunisie: Construire sur le toit de l'Afrique

La Libye connait la quatrième plus grande mobilisation de combattants étrangers dans l'histoire du… Plus »

En principe, dans les pays qui se respectent, au lendemain d'un titre conquis de haute lutte, après les félicitations et les embrassades, on convoque les responsables pour leur demander quelles sont les nouvelles priorités. Le fera-t-on et avec quel état d'esprit?

C'est, de ce fait, une bonne occasion d'examiner ce qui est encore à faire, les besoins immédiats et à long terme et de s'attacher à mettre en place une stratégie qui nous permettra de construire sur le toit de l'Afrique, en préparant comme il se doit le prochain mondial.

Là, le handball, après avoir connu des soubresauts qui ont mis à mal ses fondements durant de longs mois, a besoin de stabilité et de bonne gouvernance. Le succès, les titres et les honneurs sont parfois mauvais conseillers. Les luttes intestines ont privé bien des dirigeants tunisiens de postes de haute responsabilité au niveau international.

Cela nous donne beaucoup à réfléchir, car ce sport est aussi fort que sensible. Tout ce que nous avons construit jusque-là est exposé (tout est à refaire en féminines), surtout lorsque ces «économies» que l'on veut réaliser aux dépens de l'avenir de la seule discipline sportive où la Tunisie peut se frotter aux meilleurs, sans complexes et en étant pleinement convaincue qu'elle est en mesure de monter sur le podium, est une décision d'autorité.

La Fédération internationale sait qu'elle peut compter sur un pays qui possède des moyens humains et logistiques irréprochables pour garantir un succès incontestable, mais étant donné les conditions exceptionnelles qu'il traverse, on ne saurait se lancer dans une aventure pareille.

Le handball attire le public et même s'il peut faire de jolies recettes, cela est insuffisant. Les sponsors n'hésitent pas à y aller, étant donné que cette discipline est porteuse et qu'on sait que tous les Tunisiens aiment le handball, qu'ils ont au moins pratiqué au niveau scolaire.

Mais les déplacements coûtent cher, les stages pour trouver des adversaires de qualité (et non pas des équipes fantoches) ne sont pas difficiles à trouver, parce que les pays qui nous reçoivent savent qu'ils auront la possibilité de profiter du passage de notre sélection pour organiser des rencontres de haut niveau, mais tout cela exige des moyens.

Nous avons, à maintes reprises, rendu compte des difficultés qu'a éprouvé le handball pour subvenir à ses besoins les plus urgents et qui sont dictés par les engagements internationaux incontournables.

Si nous étions en France, en Roumanie ou en Espagne, les autorités compétentes auraient immédiatement compris que le filon est bien là. Parce que sous ces cieux, il règne un pragmatisme absolu dans les décisions logistiques à adopter pour aller plus vite et favoriser l'intérêt national.

Personne n'osera soutenir qu'en handball tout va bien comme dans le meilleur des mondes, mais ce sport a encore une fois démontré qu'il possède de jolies ressources. Des ressources à revendre et qui, en remportant les titres africains en cadet, juniors et seniors, peut voir venir.

