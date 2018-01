Ile Maurice: MMM - Bérenger présente une motion de blâme contre Obeegadoo, Jeeha s'y oppose

Selon nos informations, Paul Bérenger aurait estimé que cette interview a provoqué la colère des militants. Et qu'il s'agit d'une attaque personnelle contre lui. Plusieurs personnes se seraient exprimées en faveur de cette motion, dont Reza Uteem, Franco Quirin et Satish Boolell. D'ailleurs, ils sont 21 à avoir voté pour.

Paul Bérenger est très «amerdé» contre Steve Obeegadoo. Surtout après l'interview que le président de la commission éducation du MMM a accordée à l'hebdomadaire Week-End et ayant pour titre «Il faut sauver le MMM». Tant et si bien que le leader des Mauves a présenté une motion de blâme contre lui, hier, lundi 29 janvier, lors du bureau politique.

