Afrique: Bancassurance - Une conférence sur les meilleurs pratiques se tiendra à Abidjan

Pendant deux jours, les participants auront l'opportunité de voir comment la bancassurance peut être efficacement utilisée pour améliorer l'inclusion financière dans la zone Cima, quelles sont les directives réglementaires de base, les solutions technologiques de bancassurance, l'innovation produit et les stratégies de distribution qui permettront aux banques et aux assureurs de retirer le maximum d'avantages des partenariats de bancassurance.

Organisée par West Africa Business School en collaboration avec Africa Brokers' Company, cette conférence fait suite à l'événement "Africa Bancassurance", qui a eu lieu dans différents pays d'Afrique au cours des quatre dernières années. Le thème de la conférence de 2018 est « Stratégie de Bancassurance et meilleures pratiques pour les Banques et les Assureurs ».

Du 22 au 23 février, à Abidjan, des experts issus des principales institutions financières africaines et ceux des places financières mondiales prendront part à une conférence de haut niveau sur la Bancassurance en zone Cima (: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République Centrafricaine, Tchad, Congo, Gabon, Guinée -Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, République de Guinée équatoriale, Sénégal et Togo).

