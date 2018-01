Tunisie: Bientôt l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs

La Libye connait la quatrième plus grande mobilisation de combattants étrangers dans l'histoire du… Plus »

Le tarif de 26,5 D s'applique ensuite une fois par an pour les détenteurs de voitures particulières, alors que le taxiste doit le faire tous les six mois pour son automobile.

Des décalages dans la procédure et les tarifs appliqués aux particuliers et aux taxistes suscitent des remous. M. Arfa s'insurge : «La visite technique doit se faire dès la deuxième année de circulation de la nouvelle voiture acquise du taxi ; alors que celle-ci ne se fait qu'après quatre années pour les particuliers».

L'issue de ces tractations devra aboutir à une hausse du tarif du compteur variant entre 15 et 20% et qui sera effective dès la fin du mois de février. «Les tractations sur la révision du tarif ont commencé depuis avril 2016.

Les représentants des syndicats des chauffeurs de taxi ont exhorté aussi le ministère de tutelle à les impliquer davantage dans les travaux des commissions régionales et nationales qui statuent sur toutes les questions liées au secteur, afin que toutes les décisions et les mesures qui émanent de ces dernières et qui concernent la profession soient approuvées par toutes les parties concernées ce qui permettrait ainsi d'éviter les grèves sauvages qui paralysent, chaque fois, une grande partie du transport collectif dans les villes et les régions.

