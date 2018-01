Cote d'Ivoire: 2018, année Félix Houphouët-Boigny

Nous sommes convaincus que les Présidents Ouattara et Bédié trouveront les moyens de surmonter les derniers obstacles pour unir leurs partis et éviter à la Côte d'Ivoire des lendemains fâcheux.

Durant toute cette année 2018, chacun de nous dira tout le bien qu'il pense d'Houphouët-Boigny. Mais si à la fin de cette année, nous n'avons pas pu lui construire un vrai musée et des monuments dignes de lui, il nous faudra l'oublier définitivement et éviter de l'irriter dans son repos éternel.

En Côte d'Ivoire, la seule statue que je connais d'Houphouët-Boigny est cette horreur qui se trouve en face de son domicile à Yamoussoukro. Au Maroc et au Gabon, des mausolées ont été construits en hommage au roi Hassan II et au Président Omar Bongo Ondimba.

Mais depuis 25 ans, cela ne leur est pas possible. Ses maisons à Abidjan ont été soit abandonnées à des squatters, soit détruites. Celle de Yamoussoukro et sa tombe sont inaccessibles au commun des Ivoiriens.

Il y avait le vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan, Henriette Dagry-Diabaté, Grande chancelière de l'Ordre national et présidente du Rdr et Charles Konan Banny, ancien Premier ministre, vice-président du Pdci, représentant le président de ce parti.

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci), le parti fondé par Houphouët-Boigny dirigé aujourd'hui par Henri Konan Bédié, celui qui lui succéda à la tête de l'État et le Rassemblement des Républicains (Rdr), le parti d'Alassane Ouattara qui fut l'unique Premier ministre d'Houphouët-Boigny et qui dirige actuellement le pays, ont décidé de se remettre ensemble au sein d'un groupe baptisé Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp).

Nous, Ivoiriens, avons toutes les raisons d'être fiers d'avoir eu un tel Président. D'ailleurs, Laurent Gbagbo, qui fut son plus farouche opposant, a fini par se reconnaître en lui et se proposa même de lui construire un mausolée.

Il avait fait de la paix sa seconde religion, au point de créer une fondation pour la recherche de la paix et un prix international portant son nom, endossé par l'Unesco et attribué à d'illustres personnalités qui ont contribué à l'instauration de la paix dans divers endroits du monde.

Il avait aussi créé et dirigé le Rassemblement démocratique africain (Rda), formation politique regroupant les anciennes colonies françaises d'Afrique et qui mènera le combat pour l'indépendance du continent.

