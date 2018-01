Madagascar: FOP - Maharante fait Grand Officier

Des membres du gouvernement et des parlementaires, pour ne citer que Jean Jacques Rabenirina (Ministre de la Culture et de l'Artisanat), Toto Lydia Raharimalala (Ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle), Abel Zafimahatratra (vice-président de l'Assemblée nationale) et Mananjara Randriambololona (vice-président du Sénat) étaient présents à la remise de cette distinction honorifique.

Une occasion pour le ministre Maharante Jean de Dieu de présenter le bilan 2017 de son département et des organismes rattachés dont l'Enam et l'Infa qui vient d'avoir un nouveau directeur général. Le rendez-vous a été surtout une occasion pour le ministre de recevoir la haute distinction de Grand Officier de l'Ordre national.

La grande famille du ministère de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative, du Travail et des Lois Sociales s'est réunie hier au By-Pass dans le cadre de la présentation de vœux du Nouvel An.

