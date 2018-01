Madagascar: Séisme à Antsirabe - Aucune information officielle faute d'électricité à l'IOGA

" Par manque de moyens, nous avons été privés d'électricité depuis le 5 octobre dernier. Nous n'avons pas pu payer les factures d'électricité de la Jirama et ils ont décidé de nous couper le courant ".

Ce sont là les propos de Gérard Rambolamanana, directeur de l'IOGA ou Institut et Observatoire de Géophysique d'Antananarivo joint au téléphone hier lorsque nous avons voulu avoir des informations sur la survenance ou non d'un séisme dans la région de Vakinankaratra hier. Saisissant l'occasion, le directeur de l'IOGA de noter que les responsables sont actuellement en train de trouver des solutions pour rétablir le "courant" au sein de l'institut. Par ailleurs, les informations ont circulé sur " le réseau social facebook " grâce à " une publication faisant état d'un séisme qui a secoué Antsirabe et ses environs vers 1:50 hier ".

Fait confirmé par une autre source venant d'Antsirabe qui fait savoir que "un séisme a bel et bien eu lieu hier, mais que cela n'était pas violent. C'était à peine perceptible ". Quoi qu'il en soit, aucune information officielle sur le séisme d'hier n'a été avancée par les responsables auprès de l'IOGA. Notamment, sur son amplitude, son épicentre, sa cause, ou encore les possibles répercussions qu'il pourrait avoir. Comme l'Institut et Observatoire de Géophysique d'Antananarivo est privé d'électricité et qu'aucune machine ne peut fonctionner, le reste est encore à savoir quant à la suite de cette affaire.