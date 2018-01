Madagascar: Kickboxing / Election - Deux candidats en course à la présidence

Mamy Rasolotafika et Alexandre Rakotonandrasana sont les deux candidats à la présidence de la fédération malgache de kickboxing, ce jour, au Palais des Sports de Mahamasina.

La fédération malgache de kickboxing et disciplines associées (FMKB/DA) aura un nouveau président ce jour pour le mandat 2018-2022. Ils seront finalement deux à briguer la présidence de la FMKB/DA, s'ils étaient quatre auparavant. Il s'agit de Mamy Rasolotafika et Alexandre Rakotonandrasana. Seuls ces deux candidats ont déposé leur candidature hier, date butoir du dépôt des dossiers selon le président de la Commission électorale (CE), Jean Aimé. Deux personnalités qui sont connues dans le monde de la boxe pied- poing malgache. Mamy Rasolotafika dit « Mamy Best » est le président du club Zanakala de Haute-Matsiatra. Lui qui est très actif dans la promotion de cette discipline dans la partie sud de l'Ile. Pour Mamy Best et son équipe, l'élection de ce jour n'est plus qu'une simple formalité, car, la grande majorité des ligues leur ont déjà affirmé leur soutien. Pour sa part, Alexandre Rakotonandrasana est le président du Centre international de sport de combat (CISC) d'Analamanga.

Huit ligues. Les deux candidats veulent tous deux, « gérer la discipline d'une manière transparente et de faire régner l'impartialité au sein de l'équipe nationale ». Marcel Rasoanaivo, un des fondateurs de la discipline n'apprécie pas beaucoup le mic-mac autour de l'élection, la raison pour laquelle il s'est désisté. Les huit ligues régionales à savoir Analamanga, Haute- Matsiatra, Vakinankaratra, Menabe, Atsinanana, Atsimo-Andrefana, Boeny et Vatovavy-Fitovinany vont départager les deux candidats ce jour à partir de neuf heures au Palais des Sports de Mahamasina lors de l'assemblée générale élective. Le successeur de Briand Andrianirina sera connu alors ce jour. Sitôt élu, les championnats d'Afrique full contact, low-kick et K1 rules du 19 au 24 mars au Palais des Sports de Yaoundé, Cameroun attendent le nouveau président et son équipe.