Tunisie: Un haut degré de responsabilité

Tout fonctionne à merveille dans le groupe. Les joueurs ont témoigné d'une parfaite solidarité. Ils ont gagné leurs matches, ils ont remporté le titre africain de manière souveraine. Maintenant, l'objectif est tout tracé : la Coupe du monde, et tout particulièrement le retour au gotha mondial. La prise de responsabilité l'est encore davantage.

Une façon de reconnaître que la réussite est avant tout une affaire collective et pas seulement individuelle. Et là, l'on ne peut s'empêcher d'évoquer l'état d'esprit plus que souhaité, l'obligation de se fondre dans le cadre défini du groupe et d'en accepter les règles.

On prend ainsi la mesure de l'ambiance au sein de l'équipe dans sa nouvelle version et on réalise que derrière tout accomplissement un haut degré de responsabilité.

Cette nouvelle génération est constituée d'enfants de la petite sphère. Nous croyons qu'ils sont nés pour jouer au hand. Ils ont un jeu atypique. Ils tentent des trucs que d'autres ne font presque jamais.

Il faut dire que c'est cette implication de tout le monde qui fait la force de l'équipe nationale. Il était temps qu'elle revienne à ses anciennes habitudes. A définir une vraie identité de jeu et un collectif uni et solide. Elle s'était quelque part égarée ces dernières années.

Elle semblait même perdre ses valeurs et ses principes. Certains échecs et certaines déceptions avaient d'ailleurs montré l'ampleur du mal: absence de solidarité, manque d'envie et surtout pas de guide pour montrer la direction à suivre.

Cependant, résumer le parcours de la sélection de handball à quelques égarements, du reste épisodiques et passagers, ne peut être qu'un excès de jugement. Une appréciation sévère. Rien n'était perdu pour une sélection qui a eu souvent le mérite de sauvegarder ses fondamentaux.

Heureusement que Makram Missaoui, qui avait auparavant subi tous les aléas de la marginalisation, était là pour encadrer les jeunes.

Le sourire presque toujours accroché aux lèvres, bien dans son corps, bien dans sa tête, flanqué de son pot, Rafik Bacha, novice de la sélection, avait le rôle de faire le staff sur le parquet et ailleurs. S'il le faisait, c'est qu'il avait ses raisons. L'équipe est jeune et il gardait en souvenir ce qu'il avait subi lorsqu'il avait débuté en sélection.

Il était ainsi question de faire de sorte à ce que l'équipe, harmonieusement solide et cohérente, monte en puissance pour jouer, une fois encore, dans la cour des grands. En attendant d'être conquérante.

Quand on voit qu'il y a du talent, de la jeunesse, l'on se dit qu'il y a forcément de l'envie. Cela fait courir, fait mouiller le maillot. Rien n'a plus d'importance.

Mais il est indispensable aujourd'hui de tirer les enseignements de cette consécration africaine. Une chose est sûre: l'équipe de Tunisie a un nom, une identité et une vocation à défendre. La crédibilité et l'honneur à renforcer.

On ne saurait attribuer la réhabilitation de la sélection à des facteurs personnels ou externes. Les conditions favorables à sa réussite sont à la fois d'ordre compétitif, affectif et émotionnel. Un climat de sérénité qui est à la base de la composante et de la qualité du travail à accomplir.

Cette équipe, qui dispose de l'équilibre et de la justesse souhaités, de la solidité nécessaire, de la force mentale indispensable, devrait maintenant s'atteler à la continuité dans les résultats.

Le chantier est encore ouvert. On lui reconnaît aujourd'hui le talent, mais on attend encore la confirmation. D'ailleurs, si elle n'avance pas, elle risque de reculer.

Il s'agit au fait d'une perpétuelle remise en question. Une conscience au quotidien. Le seul moment où un joueur n'a plus rien à prouver c'est quand il arrête.

Les joueurs tunisiens n'ont pas tardé à rentrer dans la cour des grands. Leur rendement devrait atteindre la régularité et l'excellence escomptées. Celles des joueurs d'exception. Mais dont la vraie star restera toujours l'équipe.