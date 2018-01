Ile Maurice: Déploiement de policiers à Pomponette - AKNL veut des réponses de Mario Nobin

AKNL affirme que le bail que détient Clear Ocean Hotel and Resorts Ltd a expiré en novembre. Et que le ministère du Logement et des terres peut sans problème le reprendre au promoteur du projet hôtelier à Pomponette. Le collectif se dit même disposé à rencontrer le ministre avec ses avocats. «Nous demandons au ministre de prendre cette décision dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance du pays.»

Les membres d'AKNL font ressortir que selon la Constitution du pays, le commissaire de police n'est pas tenu de prendre des ordres de qui que ce soit. Or, ils disent ne pas comprendre la présence des policiers et même des membres de la Special Mobile Force à Pomponette. Cela a notamment été le cas lors des récents rassemblements d'AKNL à la plage.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.