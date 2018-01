Zimbabwe: Sommet de l'Union africaine - Contact renoué entre Maurice et le Zimbabwe

Maurice n'a pas chômé lors du sommet de l'Union africaine, en Ethiopie, qui a vu la nomination de Paul Kagame comme nouveau président. La délégation mauricienne en a profité pour renouveler ses liens avec le Zimbabwe.

Ainsi, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a eu un long échange avec le président Emmerson Mnangagwa sur les échanges bilateraux, appelés à s'intensifier avec un Zimbabwe post-Mugabe. Mnangagwa est un produit d'une génération qui s'est fait connaître en Afrique australe lors de la lutte anticoloniale. Le «Crocodile» a, cependant, toujours vécu dans l'ombre de Robert Mugabe.

Outre les contacts établis, entre autres, avec Kagame lui-même, la délegation mauricienne se dit satisfaite du soutien affiché par les pays membres de l'Union africaine. «The decision voted for Mauritius at the summit in the Chagos case is a strong message of the strongest support of Africa to win Chagos.»