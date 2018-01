Ile Maurice: Suspect nu et enchaîné à une chaise - Me Anoup Goodary sollicite l'intervention du Bar Council

Me Anoup Goodary dit encore avoir dû se désister comme l'homme de loi de David Gaiqui, étant devenu un témoin potentiel dans cette affaire. «J'ai été convoqué par les enquêteurs du CCID et je ne crois pas qu'ils ont l'intention de mener une enquête sur ce traitement inhumain car le titre de l'enquête porte sur la violation de l'ICT Act.»

Il indique avoir fait une photo, soulignant avoir été interpellé et horrifié par cette scène. «Plus tard, j'ai appris que cet homme n'était autre que mon client et j'ai sollicité la permission auprès de sa femme et de sa famille pour rendre public ce traitement choquant», poursuit l'homme de loi dans sa lettre.

