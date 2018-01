Ile Maurice: Moka - Une Smart City bientôt réalisée

Au niveau du socioculturel, les activités à l'intention des habitants se poursuivent. En sus de l'organisation de divers tournois et des déjeuners pour les personnes âgées, Colin Seenauth affirme qu'il y aura plusieurs autres activités d'organisées. Les habitants en seront informés en temps et lieu, précise-t-il.

Si, pour l'heure, le montant du projet n'a pas encore été rendu public, il explique que sa réalisation sera une première à Maurice, voire dans l'océan Indien. De plus, suivant l'arrivée de cette Smart City, les villageois trouveront plus facilement de l'embauche. «Ce sera un bon moyen pour réduire le chômage chez nos jeunes. Nous attendons de voir des changements assez rapidement.»

Toutefois, le plus gros projet qui sera mis en oeuvre à Moka sera exécuté par le groupe ENL, indique Colin Seenauth. Selon les dires du président, prochainement une Smart City commencera à prendre forme dans la région de Moka, plus particulièrement dans celle de Telfair. «Même si le projet n'a pas été finalisé à 100 %, des discussions sont en cours. Je dois dire que moi, autant que les habitants, sommes impatients que ce développement se concrétise», explique-t-il.

D'ailleurs, il indique aussi qu'une série de nettoyages a été fait car plusieurs arbres se sont abattus pendant le passage du cyclone. «Je dois dire que nous avons souvent sollicité la force policière et celle-ci a répondu positivement à nos appels», explique-t-il. Ces arbres ont causé plusieurs obstructions et l'on a dû être très vigilant, une fois l'alerte de niveau 3 enlevée.

Outre des chemins qui ont été asphaltés dans plusieurs endroits, l'aménagement de drains pour une meilleure canalisation des eaux pluviales est à prévoir. «Pendant le cyclone Berguitta, plusieurs maisons ont été inondées à Moka. Nous ne voulons plus que ce genre de problèmes se manifeste dans le futur, et encore moins mette la vie de nos habitants en péril», déclare le président.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.