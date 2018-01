Ile Maurice: Sécurité en mer - La Shipping Division signera un nouvel accord avec Mauritius Telecom

communiqué de presse

La Shipping Division du ministère de l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, et de la Marine finalise les négociations pour signer un nouvel accord de trois ans avec Mauritius Telecom pour la fourniture du système de service mondiale de détresse et de sécurité en mer (SMDSM-Global Maritime Distress and Safety System).

En tant qu'Etat contractant de la Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), Maurice a le devoir de fournir les services du SMDSM. Ce service est offert depuis 1999 par Mauritius Telecom pour le compte du gouvernement de Maurice sur une base contractuelle.

A travers ce système, les informations maritimes sur les prévisions météorologiques, la diffusion des messages de détresse, les avertissements de navigation et de sécurité pour les navires naviguant dans nos eaux territoriales sont transmis sur une base 24/7. Il fournit aussi des informations sur la sécurité maritime (MSI) (prévisions météorologiques, avertissements de navigation et communications en cas d'urgence) aux navires de pêche locaux dans nos eaux territoriales par le biais du SMDSM et l'émetteur-récepteur à haute fréquence.

Mauritius Telecom a également l'obligation contractuelle de recevoir et de tester le Système d'alerte de sûreté du navire (Ship Security Alert System) et de servir de centre de communication pour les alertes de piratage, conformément au Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires en vertu de la Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Code de conduite de Djibouti, deux initiatives clés de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) pour renforcer la sécurité maritime.

Le système de service mondiale de détresse et de sécurité en mer

Le SMDSM est un système international qui utilise les toutes dernières technologies de communication par voie terrestre et par satellite ainsi que les systèmes de radiocommunication des navires. Grâce au SMDSM, dès qu'une situation d'urgence se présente, les responsables à terre des communications et du sauvetage, de même que les navires des environs immédiats, sont alertés rapidement.

Le SMDSM a été développé par l'OMI et il représente un changement majeur au chapitre des communications maritimes en matière de sécurité. Outre le fait qu'il soit obligatoire pour tous les navires régis par SOLAS de charge de 300 tonnes de jauge brute ou plus et tout navire à passagers suivant un itinéraire international. Le SMDSM a une incidence sur tous les navires dotés d'une radio, peu importe leur jaugeage. Ce système entra en service à l'échelle mondiale le 1er février 1999.

La raison d'être du SMDSM est de sauver des vies par la modernisation et le perfectionnement des systèmes de radiocommunication actuels. En ayant recours à la technologie de l'appel sélectif numérique et au satellite, le SMDSM constitue un système d'alerte en cas de détresse des plus efficaces. Les améliorations qu'il apporte, par rapport au système actuel, sont les suivantes : possibilité accrue qu'une alerte soit donnée lorsqu'un navire est en détresse ; augmentation des probabilités que l'alerte soit captée ; augmentation des chances de localiser les survivants ; amélioration de la coordination et des communications relatives aux opérations de sauvetage ; et accessibilité des navigateurs à des renseignements essentiels sur la sécurité maritime.