Congo-Kinshasa: Showbuzz - Lord Lombo met sa tête à couper !

Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, dit-on. Lord LOMBO est un jeune pasteur congolais que le Souverain Dieu utilise aussi puissamment dans la parole chantée. Issu de l'école de feu Alain Moloto par sa vocation, Lord LOMBO est un excellent adorateur, chantre, écrivain et prédicateur dont la connaissance de l'évangile et, surtout, le savoir artistique font écho dans l'église corps du Christ en RDC.

Son ascension n'est que l'accomplissement de la Sainte écriture, selon le livre de Joël dans son deuxième chapitre au verset 28. «Aux derniers jours, je rependrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens verront des visions et vos fils et filles prophétiseront».

Au-delà de l'apostolat, Lord LOMBO est un artiste engagé pour témoigner et enseigner le nom de Jésus- Christ à travers sa belle voix soprano et aigue. L'année dernière, il a réussi à larguer un album sur le marché du disque dont le titre phare est «IMMANOUEL». Cette œuvre musicale a été très bien accueillie par les fidèles, chrétiens et amoureux du gospel à Kinshasa tout comme ailleurs.

Sur le plan artistique, «EMMANOUEL» est constitué des différents rythmes et styles de musique ainsi que des chansons de louanges et d'adorations avec une profondeur d'inspiration bien soutenu par le Saint Esprit. Ceux qui ont eu la primeur d'écouter cet opus renseignent et félicitent la pertinence du travail abattu par ce jeune pasteur dont la vision est de gagner les âmes perdues et les ramener dans le Chemin de la vie et de la vérité.

Après son lancement sur le marché, Lord LOMBO s'apprête à présenter officiellement «EMMANOUEL» au public, au cours d'un concert select qui est prévu pour le 25 février 2018, en la salle Showbuzz, à Kinshasa. L'événement est organisé par la maison "Dream Event" de M. Joël LAMIKA KALABUDI qui a mis toutes les batteries en marche afin que l'artiste et son groupe puissent s'exprimer comme des poissons dans l'eau. Cette célébration de l'album «EMMANOUEL» connaîtra également la présence de deux invités de marque. Il s'agit d'El Georges et Michel BAKENDA.

20$ est le montant fixé par les organisateurs pour vivre en live ce spectacle de rêve qu'offre la grande équipe "Dream Event" au peuple de Dieu. L'achat du billet à la porte fait d'office droit à un CD gratuit de cet album.

Signalons que le Pasteur Lord LOMBO est le deuxième musicien du gospel à se produire dans cette mythique salle kinoise après son collègue Moïse MBIYE, en décembre dernier.