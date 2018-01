Congo-Kinshasa: Une fierté pour le pays - Denis Mukwege, une fois de plus Docteur Honoris Causa !

L'Université française d'Angers a décerné lundi 23 janvier dernier un diplôme de doctorat dit honoris causa, au Gynécologue RD. Congolais, le très célèbre docteur Denis Mukwege surnommé " Réparateur des femmes".

Il s'agit d'un prix d'honneur qui lui a été décerné en vue de reconnaître la compétence et l'excellence dont le digne fils du Sud-Kivu fait montre, au niveau tant national qu'international. Le lauréat est, à ce jour, détenteur de trente huit prix et quatre fois favoris pour le prix Nobel de la paix.

Le Gynécologue RD. Congolais, Dr Denis Mukwege alias "Réparateur des femmes" a, pour la énième, fois bénéficié du titre de Docteur Honoris Causa. Il s'agit d'un prix d'honneur qui lui a été décerné grâce à son travail inlassable et son implication sans faille auprès des femmes victimes de violences sexuelles en RD. Congo. Il vise à reconnaître la compétence et l'excellence dont le digne fils du Sud-Kivu fait montre. Plusieurs grandes figures du ciel scientifique Français avaient pris part active à la cérémonie ayant couronné le Président du Conseil d'Administration de la Fondation Panzi de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Il s'agit du Maire de la ville d'Angers, du Professeur Christian Robledo, président de ladite Université et Cie.

Université d'Angers

Il faut signaler que l'Université d'Angers est celle dans laquelle Docteur Denis Mukwege s'est spécialisé en gynécologie obstétrique de 1984 à 1989. La cérémonie avait eu lieu le 23 janvier 2018, dans l'enceinte de l'amphithéâtre de la faculté de droit de l'Université d'Angers, en France. Ce, devant les hautes crèmes intellectuelles de ladite institution, dont le Professeur Christian Robledo, Président de ladite Université, ainsi que ses Vice-présidents ; les membres du Conseil d'administration, les Professeurs, mais aussi le Maire de la ville d'Angers et tant d'autres figures de marque, singulièrement messieurs Andruh et Elsayed, deux génies respectivement en Chimie organique et en génie Industriel.

Docteur Denis Mukwege

Médecin Directeur de l'hôpital de Panzi, Docteur Mukwege est une figure très célèbre tant au niveau national qu'international. Il est connu, particulièrement, grâce à sa vocation vis-à-vis de la femme violée et de l'égalité des genres humains. Dans sa vision patriotique, il entend voir émerger les femmes comme actrices à part entière dans une société où règne la cohésion sociale, en vue de leur épanouissement intégral et la promotion du genre féminin. Il est également ce Congolais qui s'est dit disponible à gérer une transition, pour des élections crédibles, apaisées et inclusives, en lieu et place des animateurs des institutions actuelles.

– (+221) 77 366 64 37