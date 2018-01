Tunisie: 188 cellules présumées terroristes démantelées en 2017 , selon le ministre de l'Intérieur

Les autorités sécuritaires tunisiennes ont par ailleurs arrêté 8.838 migrants clandestins et saisi 41 canots, 140 bateaux de pêche et 4 navires, a ajouté le ministre de l'Intérieur.

Le bilan fait aussi état de 122 opérations de perquisition qui ont permis l'arrestation de 1.456 personnes soupçonnées de terrorisme et de 29.495 campagnes de sécurité qui ont permis l'arrestation de 148.000 personnes, tout en déjouant 5.000 opérations de trafic et la saisie de 180 millions de dinars.

Selon le ministre, l'année 2017 a enregistré sensiblement une stabilité sécuritaire et une baisse des actes "terroristes", grâce à des opérations préventives qui ont permis de démanteler des cellules "terroristes" et d'empêcher leur ravitaillement.

Tunis, Tunisie — 188 cellules "terroristes", 58 cellules de soutien aux "terroristes" et 124 cellules de recrutement ont été démantelées au cours de l'année dernière par la sécurité tunisienne, qui a également arrêté 29.495 jeunes qui, probablement, allaient voyager vers les foyers de tension, a annoncé, lundi, le ministre tunisien de l'Intérieur, Lotfi Brahem, devant la Commission de la sécurité et de la défense de l'Assemblée des représentants (Parlement).

Copyright © 2018 Infos Plus Gabon. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.