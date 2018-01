Congo-Brazzaville: L'Union européenne s'engage pour la paix dans le Pool au pays

Cet objectif sous-tend la lutte contre la fraude, la corruption et la concussion, l'amélioration du climat des affaires afin de favoriser les investissements étrangers dans la création de l'emploi et lutter ainsi contre le chômage et la pauvreté au Congo.

"La situation du Pool est une question qui nous tient à cœur. Avec le président de l'Assemblée nationale, par ailleurs ressortissant de ce département, nous avons évoqué les solutions durables à cette crise. En plus des apports financiers et techniques, les populations victimes de cette crise doivent se soulager mentalement par une sorte d'échanges, de dialogue avec les ex-combattants Ninjas", a déclaré Mme Saskia de Lang.

M. Mvouba et la Représentante de l'UE ont échangé sur les questions bilatérales entre le Congo et cette institution.

Brazzaville, Congo — La Représentante de l'Union européenne (UE) au Congo, Saskia de Lang, a exprimé l'engagement de son institution à apporter son assistance financière et technique aux populations sinistrées du département du Pool, victimes des affrontements armés entre les forces de l'ordre et les ninjas nsiloulou du pasteur Ntumi, à l'issue d'un entretien lundi avec le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba.

