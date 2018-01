Madagascar Mozarteum - Un grand concours de piano

Une aubaine pour tous les Beethoven et les Chopin en herbe ! Madagascar Mozarteum organise, à l'endroit des jeunes pianistes classiques un grand concours de piano.

L'évènement aura lieu en avril et s'étalera pendant trois jours, du 3 au 5 avril. Les futurs candidats pourront postuler dans deux catégories : excellence et supérieure. « Madagascar regorge de talents et Madagascar Mozarteum offre toujours des opportunités pour les jeunes d'exprimer et de partager leur savoir-faire. Pendant la semaine qui suivra le grand concours de Piano, Mahery Andrianaivoravelona, travaillant actuellement comme musicien professionnel et donnant des concerts presque partout dans le monde, offrira gratuitement des masterclass aux participants.

Nous encourageons tous les jeunes pianistes à participer à cet événement unique pour cette année. Ce sera une opportunité pour eux de faire connaître leur talent et de vivre des séances d'échange et de partage entre pianistes locaux bien sûr, mais aussi avec un professionnel international ». Le jury sera composé de Mirana Randria, Reinhard Schwarte et Mahery Andrianaivoravelona.