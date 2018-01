Madagascar: Mahazoarivo - L'ambassadeur coréen chez Olivier Mahafaly

Après avoir présenté ses lettres de créance au Président Hery Rajaonarimampianina, l'ambassadeur de la République de Corée à Madagascar, Lim sang-woo, a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre Mahafaly Olivier Solonandrasana, hier, à Mahazoarivo.

Selon l'ambassadeur, « La Corée est un pays développé maintenant mais nous étions un des plus pauvres pays du monde et c'est cela la grande différence entre la Corée et les pays développés. Nous savons ce que c'est d'être dans la pauvreté, nous savons que c'est difficile de sortir de la pauvreté. Mais avec l'aide de la société internationale nous avons réussi et maintenant c'est à notre tour de faire tout ce qu'on peut pour aider les autres pays. Et c'est exactement, la raison pour laquelle notre nouveau gouvernement a décidé d'envoyer un ambassadeur à Madagascar pour voir et renforcer davantage les relations bilatérales ».