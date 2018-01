Madagascar: Cité universitaire d'Ankatso - Réhabilitation prévue cette année

LMD . Interrogée sur le système LMD, la ministre Monique Rasoazananera a noté " qu'initié depuis cinq ans, le LMD a connu du succès dans certains domaines d'enseignement comme il a rencontré des facteurs de blocage dans d'autres ". Pour y faire face et pour équilibrer les chances des étudiants ainsi que des instituts dans l'application du système, des séances d'atelier seront prévues prochainement. Ce, afin de " discuter desdits freins et des solutions adaptées aux réalités malgaches ". " Les initiatives vont aboutir à la révision de la loi qui régit l'application du système LMD " selon toujours les dires de Monique Rasoazananera.

