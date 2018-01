Madagascar: « Uniciti Education Hub » - Les grandes écoles internationales accessibles aux étudiants malgaches

« Uniciti Education Hub », le campus résidentiel universitaire international basé à Maurice, permet aux jeunes malgaches et tous les jeunes de l'Océan Indien occidental de poursuivre leurs études dans les écoles supérieures de renommée internationale, à tout juste deux heures de vol de leur pays.

Portes ouvertes. Samedi dernier, « Uniciti Education Hub » a organisé sa deuxième journée portes ouvertes pour cette année (le premier datant du 19 janvier dernier à l'Alliance française de Tananarive). L'évènement a été organisé au Centre culturel américain Tanjombato de 9 à 16h. 81 jeunes malgaches, pour la plupart accompagnés de leurs parents, y ont répondu présents. Il en est ressorti que le Droit, l'Architecture et l'Informatique forment actuellement le peloton de tête des filières les plus cotées parmi les jeunes malgaches, car considérées comme des filières d'avenir.Toutefois, il convient de noter qu'avant de songer à des études supérieures à Maurice, une compréhension basique de l'anglais écrit et parlé est absolument requise ; sachant que des cours de remise à niveau sont proposés à ce qui en font la demande.

Perceptions personnelles. Miora A. 19 ans, titulaire d'un bac scientifique (français) de rajouter : « Je rêve d'une carrière d'ingénieur informatique à l'international et je compte donc acquérir un diplôme international avec l'ouverture que cela implique. C'est la raison pour laquelle mes parents et moi sommes venus ici : nous renseigner et nous préparer. D'ailleurs, personnellement, le fait que le campus se situe à côté de Flic-en-Flac (une plage renommée de la zone) me réjouit, ça me permet de joindre l'utile à l'agréable ! » La journée du samedi fut en effet l'occasion de rencontrer des représentants du campus en vue d'obtenir des renseignements sur les formations proposées et les diplômes délivrés, ainsi que les différentes modalités.

Avantages comparatifs. Comme les étudiants, nous avons également eu l'occasion de rencontrer sur les lieux un représentant du campus. Il a notamment développé les intérêts présentés par des études au sein de l' »Uniciti Education Hub ». Citons entre autres la proximité géographique avec Madagascar tout en garantissant une ouverture internationale, par le biais de la co-diplômation avec des universités de renommée mondiale, telles que l'Université Paris II Panthéon Assas. Le bilinguisme et la multiculturalité représentent également des ressources considérables et enrichissantes sur le plan humain. Voici une liste non-exhaustive des Universités représentées à l' »Uniciti Education Hub » : l'Ecole Centrale de Nantes, l'Université Paris II Panthéon Assas, « SUPINFO International University » et l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes en programme bachelor, et l'ESCP Europe et l'ESSEC « Business School » en programme Master et « Executive Education » respectivement.